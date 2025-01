Auto - Rally. Andreucci-Briani. Sì al tricolore "Terra»

Paolo Andreucci correrà il "Cirt" 2025, il campionato italiano rally "Terra", come ha annunciato al termine del "Ciocchetto", dove si è classificato secondo. Al fianco del pluricampione italiano ci sarà ancora Rudy Briani, mantovano d’origine, ma barghigiano d’adozione che, insieme ad Andreucci, si è fregiato del titolo tricolore "Terra" per tre anni consecutivi dal 2021 al 2023. Un binomio forte e affiatato e pronto a rilanciare la sfida per un allettante poker in questa specialità.

Ancora da svelare, invece, la macchina con la quale Andreucci-Briani correranno la prova di apertura, sabato 7 e domenica 8 marzo, al Rally di Foligno. Il campionato italiano rally "Terra" 2025, giunto alla nona edizione, si snoda su sei prove, distribuite su tutto il territorio nazionale, con partenza l’8 marzo al quarto "Rally Città di Foligno" e conclusione il 28 settembre al "Rally dei Nuraghi e del Vermentino". Poi il "Rally della Val d’Orcia", il 29-30 marzo a Radicofani (Siena). Terzo appuntamento il 17 -18 maggio al "Rally dell’Adriatico", a Urbino. Quarta tappa tricolore il 5-8 giugno al "Rally della Sardegna".

Quinto appuntamento nella Repubblica di San Marino, il 12-13, luglio per il "San Marino Rally". Sesto e ultimo appuntamento il 27-28 settembre per il "Rally dei Nuraghi e del Vermentino, a Berchidda (Sassari).

Dino Magistrelli