Auto Storiche. Memorial Pedrazzi con l’Officina. Primo posto per Andrea Camosci

Sono stati il sindaco di Poggio Renatico, Daniele Garuti, e il vicesindaco Andrea Bergami a tagliare il nastro della terza edizione del Memorial Enrico Pedrazzi, realizzata dal club Officina Ferrarese del Motorismo Storico nei giorni scorsi. Oltre venti gli equipaggi, alcuni dei quali composti da numerosi top driver nazionali di regolarità turistica che, in notturna, si sono sfidati lungo il percorso dell’ex pattinodromo, percorrendo due giri per ogni manche per un totale di venti prove. La sfida, cronometro alla mano, si è consumata a colpi di secondi. L’occasione è stata anche preziosa per la varietà di auto che hanno partecipato. Stiamo parlando di veicoli storici costruiti tra il 1957 e l’inizio anni Duemila. Dalle italiane alle straniere: Alfa Romeo, Fiat, Autobianchi, Porsche, Citroen, MG, Lancia. Al termine delle prove, il risultato non ha lasciato spazio a interpretazioni alternative: il primo classificato è stato Andrea Camosci, seguito da Luca Fichera e Diego Verza. I primi otto classificati si sono sfidati in sessioni a eliminazione diretta su uno solo giro. Al termine delle manche eliminatorie, è risultato vincitore Andrea Camosci sull’A112 del 1984, al secondo posto i fratelli Mario e Michel Aoun su una Mini del 1973, terzi Mauro e Luca Gessi sulla Fiat 850 super del 1967. Al quarto posto assoluto, l’equipaggio composto dai piloti Diego Verza con Andrea Caranti sull’A112 del 1976.