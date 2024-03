Auto Storiche. Officina Ferrarese e Promotor. Una mattinata con gli studenti

Un sabato mattina speciale per i ragazzi delle classi 4^ e 5^ dell ITI di Ferrara. Officina Ferrarese e Promotor, assieme ad alcuni appassionati con le loro stupende auto storiche, hanno incontrato i ragazzi per parlare di motorismo storico e tradizione ferrarese nel mondo dell automobilismo. Il presidente dell’Officina Ferrarese Riccardo Zavatti ha illustrato ai ragazzi le tante attività che il club organizza, promuovendo il territorio cittadino a livello nazionale e internazionale, non solo con la presentazione della famosa iniziativa “Valli e nebbie”, ma anche delle tante attività aggregative proposte dal club e potenzialmente aperte anche ai giovani. L’amministratore delegato di Promotor Alessio De Angelis ha mostrato ai ragazzi il suo passato da pilota di rally e la sua attuale grande passione come collezionista e pilota nelle principali manifestazioni evocative.

Molto interessati i ragazzi, che hanno posto numerose domande in merito alle professioni che possono gravitare attorno al motorismo storico, sia sul piano meccanico, che della carrozzeria e anche riguardo altre componentistiche.

La promessa è quella di continuare la collaborazione fra Officina Ferrarese e istituto tecnico, anche rispetto a progetti futuri per la creazione di oggetti progettati dai ragazzi.