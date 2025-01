Autoclub storico "Dorino Serafini». Solidarietà a 4 ruote

Il 2025 del Autoclub Storico Pesaro "Dorino Serafini" è iniziato come da tradizione con un momento di solidarietà per tutti i Club federati all’Asi, unico ente italiano riconosciuto per la certificazione dei veicoli storici. Il sodalizio intitolato al grande pilota pesarese, partecipa a questo importante evento fin dalla sua prima edizione, legandosi a "Casa Tabanelli", la struttura creata dal "Lions Club Pesaro" con il contributo fondamentale di Eros Tabanelli indimenticato imprenditore, collezionista di auto d’epoca e socio del "Dorino Serafini".

Grazie alla sensibilità dei propri soci e non solo, il direttivo del Club ha organizzato una sostanziosa raccolta di generi alimentari e di prima necessità da consegnare a "Casa Tabanelli", dove con il supporto e la gestione della Caritas, sono ospitati ed aiutati nel reinserimento in società persone indigenti o in difficoltà. L’iniziativa del "Dorino Serafini" coinvolge anche altri Club o Associazioni pesaresi legate al mondo dei motori come Terra di Piloti e Motori presente con il presidente Alberto Paccapelo, la Scuderia Ferrari Club Pesaro con il Presidente Roberto Saguatti, il Club Auto Storiche Montefeltro rappresentato da Adriano Morganti.

Ha partecipato come sempre il Panathlon Club Pesaro, con il presidente Angelo Spagnuolo, che ha ricordato Dorino Serafini non solo come campione ma anche come co-fondatore del sodalizio. Coinvolti e sempre presenti anche i Lions Club della Rovere e Host, rappresentati da Marco Angeli, il quale ha ricordato Tabanelli promotore della struttura. Il presidente del "Dorino Serafini" Danilo Crescentini ha ricordato che l’impegno del Club va oltre al valorizzare il patrimonio dei veicoli storici, con partecipazione a eventi come questo, dediti al sostegno della comunità.

Luigi Diotalevi