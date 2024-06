Automobilismo 4X4 Estremo: i risultati dopo la seconda tappa. Il team Lippi è quarto al trofeo nazionale

Il maltempo l’ha fatta da padrone a Murialdo in provincia di Savona, nell’area verde denominata Borgata Piani che ha ospitato la seconda tappa del trofeo nazionale Fun&Race 4X4 Estremo, chiusa al quarto posto dal Team Lippi di Fucecchio. Le forti piogge hanno infatti costretto gli organizzatori a sospendere le due prove della domenica, congelando di fatto la classifica a quelle che erano le posizioni ottenuti durante il sabato. La gara era cominciata tutto sommato bene per l’equipaggio composto da Dario Fanani e dal copilota Riccardo Eifelli, poi però una rottura ha costretto il prototipo del team Lippi a rientrare ai box. "Dopo la riparazione siamo ripartiti dal quinto tempo che avevamo fatto registrare fino ad allora – racconta Eifelli –, ma la gara è stata segnata dal meteo avverso e da un paio di nostri errori, che tuttavia non ci impediscono di risalire una posizione.

Dopo la prova spettacolo del sabato sera avevamo puntato tutto nelle prove speciali della domenica mattina, ma nella notte la Liguria è stata investita da un’ondata di maltempo e gli organizzatori hanno pensato, giustamente, per motivi di sicurezza di non svolgere le prove, sospendendo così la gara".

La prova era inserita all’interno del 16esimo Raduno del Basilico, che oltre alla competizione ha visto andare in scena anche una festa con prodotti tipici enogastronomici, un concerto live e dj set. Non è un gran bel risultato, ma ci siamo divertiti ugualmente grazie anche al prezioso appoggio come sempre di tutta la squadra corse. E ora abbiamo una gran voglia di rimetterci subito al volante nella prossima tappa". Dopo il ritiro della prima prova, quindi, è arrivato un altro risultato non in linea con quanta è stata la tradizione del Team Lippi in questa competizione, visto che il duo Fanani-Eifelli ha vinto le ultime due edizioni del campionato. Adesso l’appuntamento con la terza tappa prima della sosta nel mese di agosto è a fine luglio, sabato 20 e domenica 21, a Massimino sempre in provincia di Savona.

Si.Ci.