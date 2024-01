Automobilismo. Anno a tutta velocità per Franco Ricciardi

Annata ricca di soddisfazioni per il civitellese Franco Ricciardi, alfiere del Racing Team Le Fonti. Al volante di una Peugeot 208 R2 della Fg Racing e navigato da Mattia Bartolucci, ha partecipato a nove rally nazionali dividendosi fra il Campionato Regionale di Zona (la quinta) e il Campionato Irc; nel primo caso ha incamerato due successi di classe al Rally Bianco Azzurro di San Marino e al San Marino Internazionale e un terzo di categoria al Rally dell’Adriatico, facendo sua la classe R2B e accedendo quindi di diritto alla finale unica di Coppa Italia, il Rally del Lazio e di Cassino; in questa gara poi, particolarmente affollata, si piazzava terzo di classe.

Invece nell’International Rally Cup (Irc), in questo caso navigato dalla compagna Erica Ranalli, Ricciardi ha vantato un sesto di classe al Rally del Casentino; il pilota romagnolo ha anche partecipato al Rally Nazionale di Salsomaggiore, non facente parte di alcun campionato e anche in questo caso ne è scaturito un successo di classe.

Ecco le parole condivise da Franco Ricciardi e Mattia Bartolucci alla fine di questa eccellente stagione sportiva: "Le gare sono state tutte belle, sudate, con sorrisi e dispiaceri ma fa parte del gioco. La più bella, è difficile da scegliere. Essere arrivati comunque alla finale di Coppa di Zona al Rally del Lazio-Cassino è sicuramente stato un ottimo traguardo".

Ed è lunga la lista delle persone che hanno supportato i due rallysti lungo l’ottimo 2023. "I ringraziamenti per questa buona stagione – dicono Ricciardi e Bartolucci – vanno in primis alle nostre compagne Erica Ranalli e Chiara Pierotti, che sono state indispensabili: specialmente in alcune gare ci hanno dato quel supporto in più che ci voleva. Poi ad Andrea Nucita, pilota di fama nazionale, che ci ha seguito in quasi tutte le gare fin dalle ricognizioni, e a Gabriele Ferniani della Fg Racing, per averci seguito tutto l’anno; alla Vsport Rally Team che ci ha fornito la macchina per la finale; infine alla nostra scuderia, il Racing Team Le Fonti di Meldola, col presidente Paolo Ragazzini che non ci fa mancare il suo supporto, da ex pilota fra l’altro qual è".

Fabio Villa