Automobilismo. ’Coppa Faro’, il rombo dei bolidi regala emozioni sul San Bartolo

Grande successo riscontrato dalla 7ª Coppa Faro, penultima gara del Campionato Italiano Velocità in Salita per Autostoriche, sia nell’ambiente delle corse come in quello degli appassionati che hanno seguito la gara sui tornanti del San Bartolo. Oltre ai 96 partenti, il più alto nelle gare del Campionato ‘24, c’è stato da parte di Aci Sport l’imprimatur di gara internazionale, un riconoscimento che ha portato a Pesaro sei piloti austriaci ed un tedesco, tutti esperti e protagonisti assoluti delle corse in salita, i quali hanno raccolto anche affermazioni nel proprio Raggruppamento e Classe come Harald Mossler con la singolare Mercury Lotus vincitore del 1° raggruppamento e fra i top della classifica assoluta.

Classifica che ha visto al 1° posto Giuliano Peroni con la Osella PA8/9, volando sui 3,8 km che portano al Faro, il pluricampione italiano ha regolato un altro toscano, il pisano Piero Lottini al volante della più recente Osella PA9/90, 3° il pilota di Osimo Antonio Angiolani con la March783 di F.3. Vittoria anche per l’unico pesarese al via, Roberto Domenichelli, primo nella Classe 1600 del 2° Raggruppamento. Da segnalare anche l’ottima prestazione del fanese Edoardo Zenobi, valido pilota di Kart al debutto sulle auto con la Peugeot GTI 1,9, ha ottenuto il secondo gradino del podio nella Classe 2000 del 4° Raggruppamento. Ancora una volta l’appassionato ideatore Alessandro Rinolfi, con l’organizzazione della "P&G Racing", sotto la direzione dell’ Internazionale Fabrizio Bernetti, hanno realizzato un evento di grande livello, anche e soprattutto grazie ai patrocini delle istituzioni, a partire dal Comune, l’ente Parco San Bartolo con il presidente Silvano Leva, al quale sono stati donati come ogni anno 100 alberi, la Provincia di Pesaro-Urbino ed il Rotary Club Pesaro Rossini.

Al pari delle istituzioni vi sono poi i partner "tecnici" come la Intercontact, per la parte amministrativa, Aci Pesaro-Urbino con la presenza massiccia dei commissari di percorso, Terra di Piloti e Motori con il presidente Alberto Paccapelo, il presidente del Club Auto Storiche "Dorino Serafini" Danilo Crescentini che ha curato la logistica, Roberto Saguatti responsabile sala stampa ed il sito www. Mattiperlecorse.com che ha trasmesso le prove e la gara live sui canali social. La sensibilità di Alessandro Rinolfi ha fatto si che la Coppa Faro fin dalla prima edizione si è occupata del sociale con donazioni o altre forme di assistenza nei confronti dell’Unicef, sezione Pesaro, Anfass e Aias che si occupano di diversamente abili, grazie agli sponsor: Centro Porsche Pesaro Augusto Gabellini, Aeree Engineering, STR Automotive, Carrozzeria Micar e GA.BI.

Luigi Diotalevi