Automobilismo: i protagonisti sul podio di via Crispi. Spettacolo Historic Rally. Bene l’aretino Dall’Avo

AREZZO

Il pilota siciliano Angelo Lombardo ha vinto la 14esima edizione dell’Historic Rally delle Vallate Aretine dopo due giorni di prove impegnative sul difficile percorso reso ancora più impegnativo dalla pioggia. Lo scorso anno ha dovuto rinunciare al podio per uno sfortunato fuori strada, nel 2022 arrivò primo. E ieri ha di nuovo stappato lo spumante sul podio in via Crispi. Il pilota siciliano, in questa gara valida anche come apertura del campionato italiano, ha concretizzato al meglio l’indiscussa leadership espressa sui chilometri dei passaggi cronometrati, affrontati al volante della Porsche Carrera RS del team Guagliardo, esemplare di 2° Raggruppamento condiviso con il copilota Roberto Consiglio. Un dominio quasi assoluto, quello del portacolori della scuderia RO Racing, vincitore di ben sette prove speciali su otto tratti disponibili. In seconda posizione il campione italiano in carica e vincitore della passata edizione Matteo Musti. Per il vogherese, affiancato dal giovane Simone Brachi, l’interpretazione della Porsche Carrera Rs si è concretizzata con una vera e propria progressione, frutto di un lavoro concertato con il team nella ricerca del setup più idoneo alle condizioni di fondo, rese ulteriormente impegnative dal maltempo.

A completare il podio (nella foto) il palermitano Pierluigi Fullone, vincitore del 4° Raggruppamento ed alla prima esperienza su asfalto bagnato con la Bmw M3 insieme al copilota Alessandro Failla. Vittoria nel Trofeo A112 Abarth dell’aretino Marcogino Dall’Avo che ha dominato nel confronto dedicato alle Autobianchi, insieme al suo copilota Manuel Piras. In seconda posizione hanno concluso Fabrizio Zanelli e Claudio Zanni, rallentati da un testacoda accusato sulla terza prova speciale, seguiti dai terzi classificati Eugenio Dallari e Andrea Montecchi. L’altro pilota aretino Norberto Droandi è arrivato decimo nel 4° Raggruppamento su una Renault 5 Gt turbo, mentre il terzo aretino iscritto al rally Rosaldo Chianucci non è partito. Tanta gente ieri sera ad attendere nel cuore di Arezzo i campioni del rally.

Sonia Fardelli