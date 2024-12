Automobilismo. Il "Ciocchetto» va ad Andolfi-Menchini

Fabio Andolfi e Marco Menchini, su Skoda Fabia RS Rally2 Delta Rally gommata Michelin, hanno vinto il "Ciocchetto", dominando, in pratica, dall’inizio alla fine. Solo un brivido nel finale dell’ultima speciale con un testacoda con taglio del traguardo in retromarcia. Marco Menchini, come navigatore primo classificato, ha vinto anche il trofeo intitolato a Maurizio Perissinot. Alle spalle di Andolfi, il pluricampione tricolore e gloria sportiva della Garfagnana, Paolo Andreucci, navigato da Cinzia Bertolotti, bravissima, nonostante la poca esperienza, su Citroen C3 Rally2 PRT con gomme MRF. Per Andreucci un secondo posto mai in discussione ed un distacco finale poco superiore ai 13“. Terzi il bergamasco Alessandro Perico, con Mauro Turati alle note, su Skoda Fabia RS Rally2 PA Racing gommata Pirelli. Per Perico si trattava di un ritorno al "Ciocchetto" dopo tre anni. Quarto il reggiano Gianluca Tosi, con Berni. Poi: quinto Rudy Michelini con Spinetti, sesto il castelnuovese Federico Santini con Barsotti, settimo Gabriele Ciavarella, all’ottavo posto l’elbano Andrea Volpi con Mei, nono il friulano Claudio De Cecco con la figlia Lisa come navigatrice e decimo il giovane Matteo Bernini, con l’esperto Piero Longhi al fianco.

Il confronto nella famiglia Marcucci, un altro classico del rally natalizio del "Ciocchetto", ha visto prevalere sulle strade di casa Luigi Marcucci, con Vellini alle note, che ha colto l’undicesimo posto assoluto con la Volkswagen Polo GTI Rally2. Papà Andrea, con Gonnella alle note, si è ben difeso, ma si è dovuto accontentare della sedicesima posizione nella classifica finale con la Skoda Fabia Rally2.

"Avevo voglia di correre questa gara, di cui ho sempre sentito parlare un gran bene – ha commentato Andolfi – . Non è stato facile vincere, al di là di quello che può apparire dalla vittoria in nove delle quattordici speciali. Sono davvero contento e, quando potrò, tornerò volentieri a correre qua". "Credo che “Icio” Perissinot e Guelfo Marcucci – ha affermato Valerio Barsella – saranno orgogliosi, lassù. Un “Ciocchetto” tra i migliori di sempre".

Dino Magistrelli