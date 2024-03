Automobilismo: il pilota di San Giovanni in Persiceto scende in pista oggi al Mugello per le prove libere, domenica è in programma invece la gara. Veronesi debutta nel Campionato Supersport con la Porsche

Pierluigi Veronesi scalda i motori. Il pilota di San Giovanni in Persiceto è pronto a tornare in pista debuttando nel Campionato Italiano Supersport Series GT che si aprirà quest’oggi al Mugello con libere, qualifiche e le due gare che invece si terranno domani e domenica, il tutto all’interno degli eventi Formula X Racing Weekend. Il driver bolognese sarà al volante di una Porsche 992 GT3 Cup del team GDL Racing di Gianluca De Lorenzi, dividendo la tre giorni in pista con Gian Piero Cristoni, veterano delle ruote coperte e suo compagno di squadra già dalla scorsa stagione quando i due si sono piazzati secondi nel GT4 Italy, come vice campioni italiani. Veronesi ha avuto modo di prendere confidenza con la nuova vettura, con uno shakedown sul circuito di Varano de’ Melegari. Qui il pilota di San Giovanni in Persiceto ha potuto raccogliere i primi dati dicendosi fiducioso per quanto emerso con la nuova auto e pronto ad affrontare la stagione: "La 992 offre un ottimo handling, un valido aiuto contro avversari più potenti di noi. Le Lamborghini ad esempio hanno velocità di punta di 10-12 km/h in più che in rettilineo si fanno sentire ma speriamo di colmare il gap nel misto. A Varano ho trovato un buon feeling e i riscontri cronometrici sono stati incoraggianti. Sono felice di poter dividere il sedile con Cristoni, c’è un bel rapporto tra noi e porta grande esperienza. Lo stesso discorso vale per Gdl Racing, un team esperto che potrà supportarmi al meglio per una stagione che si preannuncia stimolate e complicata visto lo spessore degli avversari che scenderanno in pista". Veronesi guarda poi anche al prestigio che potrebbe derivare da un ottimo piazzamento nelle gare vista la contemporaneità di alcuni weekend con manifestazioni di caratura internazionale: "Al Mugello si svolgerà la 12 ore di Hancook mentre nel week end di Imola ci saranno le Euroepean Le Mans Series, gare importanti che porteranno pubblico e interesse anche per noi del GT3. Inoltre il commentatore del campionato sarà Davide Valsecchi, un motivo di lustro in più".

Per il driver bolognese quindi una nuova occasione per mettere in mostra il suo talento, dopo il ritorno inaspettato di qualche mese fa che l’ha visto esprimersi ad altissimi livelli grazie alle tre gare vinte su quattro. Ora l’asticella si alza e starà a Veronesi dimostrare di poter recitare ancora il ruolo del protagonista. L’appuntamento dunque è quest’oggi con le prove libere, seguite dalle qualifiche. Gara 1 si svolgerà al domani, alle ore 9.50 mentre Gara 2 alla domenica alle 16.10. Il week end del Mugello, così come gli altri del Campionato Italiano, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di Formula X Racing Weekend.

Gianluca Sepe