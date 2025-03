Automobilismo. Il Racing Team Le Fonti fra allori e nuova intensa stagione

Il Racing Team Le Fonti di Meldola ha dato appuntamento a soci e simpatizzanti presso la sala convegni dell’azienda Cosmogas, per illustrare quanto fatto nel 2024 e i programmi 2025. Dopo il saluto del vicesindaco Filippo Santolini e del titolare Arturo Alessandrini di Cosmogas, che pur superati gli 80 anni continua a essere la bandiera della scuderia, con la sua Osella negli slalom, ha preso la parola il dinamico è storico presidente Paolo Ragazzini; il dirigente ha sottolineato la bella partecipazione alla Dakar 2024 della coppia Schiumarini-Succi; la conquista del titolo scuderie nell’ambito del Crz, sesta zona, grazie alla partecipazione dei piloti Ricciardi, Ranalli, Leonessi e Bentivogli; il titolo assoluto nella Coppa Romagna Slalom di Mauro Billi e quello dell’Easy Kart di Samuele Marchetti, oltre a numerose vittorie di categoria. In totale i piloti del team romagnolo hanno preso parte a 66 gare di vario tipo: rally, regolarità, salita e slalom.

Per quanto riguarda il 2025 sono confermate l’organizzazione del Raduno Città di Meldola, gara di apertura del Trofeo della Romagna in programma il 10 maggio, e le collaborazioni organizzative con la Coppa Romagna Slalom, ma pure, novità di quest’anno, con Chc di Cesena per quanto concerne il revival regolaristico del Rally Colline di Romagna, il 19 e 20 luglio. A settembre poi il Racing Team Le Fonti gestirà il passaggio, con relative prove, del Gran Premio Nuvolari a Meldola, Faenza e, novità, anche nella centralissima piazza Saffi di Forlì.

Fabio Villa