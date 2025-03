Automobilismo - Il "Rally del Ciocco". Stasera il passaggio al "Caffè delle Mura"

Al via, stasera, da Viareggio, in Piazza Maria Luisa, sul lungomare prospiciente lo storico Hotel Principe di Piemonte, alle ore 21, l’edizione numero 48 del Rally "Il Ciocco e Valle del Serchio", gara di apertura del "Ciar Sparco", il campionato italiano assoluto rally, in svolgimento sulle strade della provincia fino a domenica 23 marzo, con arrivo a Castelnuovo, dove avrà sede anche il parco assistenza nella zona degli impianti sportivi, con l’organizzazione e la regia dell’Organization Sport Events (Ose), guidata dal general manager Valerio Barsella.

Stasera, poi, passaggio dallo storico "Caffè della Mura", in città, per, poi, raggiungere Il Ciocco. Domani, sabato 22 marzo, sono previste sei prove speciali (tre da ripetere due volte), "Il Ciocco" (km 2.23) che sarà la power stage e la speciale "televisiva" della giornata, seguita da "Fabbriche di Vergemoli" (km 14.14) e "Coreglia" (km 7.49). Domenica la seconda e conclusiva tappa che racchiuderà le prove speciali di "Puglianella" (km 7.29) e la classica di "Careggine", la più lunga del rally con i suoi 19.75 chilometri: verranno ripetute due volte. Previsto, poi, un terzo passaggio sulla prova del "Ciocco" (km 2.23), ancora sotto l’obiettivo delle telecamere; mentre la prova speciale conclusiva del rally sarà la "Ciocco - Laghetto" (km 1.79), sempre all’interno della Tenuta.

Sono 119 gli iscritti, di cui 74 in lista per la gara "Ciar Sparco". Un’ apertura del Campionato italiano assoluto di rally che ha richiamato i piloti più qualificati nel tricolore, con in testa il pluricampione tricolore Andrea Crugnola, quattro volte vincitore al "Ciocco" nelle ultime cinque edizioni ed alcuni nomi importanti del panorama internazionale: come il russo con licenza bulgara Nikolay Gryazin, tra i protagonisti del Mondiale WRC2 e il finlandese Heikki Kovalainen, con trascorsi vincenti in Formula 1 e oggi fuoriclasse nei rally.

Grandi sfide anche nel "Cir-Promozione", tra le due ruote motrici, nel "Ciocco" Coppa Rally di Zona (45 gli iscritti) e nei trofei "Gr Yaris Rally Cup" e "Suzuki Rally Cup".

"Abbiamo numerosi e qualificati iscritti e non posso nascondere di essere soddisfatto del lavoro svolto – commenta Valerio Barsella, da anni alla guida dell’Ose – . Il nostro rally è da sempre apprezzato per le sue caratteristiche. Ci gratifica in più il fatto che anche importanti piloti e squadre estere partecipino spesso alla nostra gara, dandole ulteriore prestigio e visibilità. Anche per l’edizione 2025 abbiamo voluto coinvolgere nel rally la maggior porzione possibile della provincia di Lucca, con la partenza da Viareggio, passaggio dal capoluogo e la gara sulle strade della Garfagnana".

Dino Magistrelli