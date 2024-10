Automobilismo - Il trofeo. Vergamini-Fabrizi super

I lucchesi Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, con la Ferrari 488 GTB, hanno vinto la seconda edizione del Gran premio "Nuvolari Gran Turismo", organizzata dalla scuderia "Mantova Corse", gara suddivisa in tre tappe. Nella prima i concorrenti, partiti da Mantova, hanno raggiunto Riva del Garda, dopo aver percorso l’interessante viabilità del Monte Baldo, sul lato opposto dal lago di Garda, per terminare a Modena, dopo un passaggio al centro di Verona.

La seconda tappa ha portato la carovana in Toscana, con passaggio a Siena in Piazza del Campo, per terminare a Rimini, dove si è tenuta la serata in onore di Tazio Nuvolari. L’ultima tappa da Rimini a Mantova, via Ferrara, è stata, purtroppo, condizionata dagli effetti del maltempo e non si è potuto tenere il previsto gemellaggio con la Red Bull.

"Il Gran Premio Nuvolari – spiega Fabio Vergamini – è una gara molto importante, con circa cento prove cronometrate e nove di media, simile per quantità di prove alla Mille Miglia. Siamo molto soddisfatti di questa vittoria, ottenuta nel “Nuvolari” e riservata alle gran turismo, manifestazione che ha dimostrato per altro la crescita delle gran turismo che si affianca a quello delle auto storiche, al cui sviluppo ho personalmente contribuito molto. Ci piace anche il risultato sotto il profilo dei tempi realizzati con la Ferrari 488".

"La parte toscana della competizione – aggiunge Vergamini – ha registrato una presenza molto numerosa in strada di ciclo e motociclisti, situazione che ha messo a dura prova l’esperienza e la capacità dei concorrenti ed anche il lavoro dei commissari e cronometristi. Ci siamo portati in testa alla classifica già dalla prima tappa. Il distacco è aumentato progressivamente, fino a raggiungere un’entità più rassicurante al termine della seconda frazione ed ha registrato un ulteriore incremento sugli altri competitor nel corso dell’ultima tappa, fino alla vittoria finale, con la premiazione nella magnifica Piazza Sordello, a Mantova".

