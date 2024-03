Automobilismo - Panathlon: l’evento. Pera con la Ferrari alla 24 ore di Le Mans

Riccardo Pera ospite d’onore alla conviviale del "Panathlon" all’Antica Trattoria "Stefani". Il pilota, a breve, parteciperà, per la prima volta con la Ferrari, alla prossima 24 Ore di Le Mans, assieme ad altri due piloti della scuderia del "Cavallino". Per il ventiquattrenne di Marlia sarà la quinta partecipazione consecutiva alla prestigiosa e massacrante competizione francese: nelle prime quattro ha gareggiato con una Porsche. Lo scorso anno è salito sul podio nella classe Gte Am, con una sorprendente rimonta che, nelle ultime due ore, lo ha portato dal sesto al terzo posto.

L’arrivo in Ferrari è un sogno che si realizza per Pera che ha sempre avuto la passione dei motori, coltivata dall’età di 4-5 anni e sempre supportato dalla famiglia, in particolare da papà Carlo e dal nonno Erino, suoi primi tifosi fin dai tempi in cui gareggiava sui go-kart.

Tante le domande dei soci e dell’assessore allo Sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti, a Pera che ha risposto con grande puntualità e precisione. Il presidente del Panathlon di Lucca, Lucio Nobile, si è complimentato con lui per i risultati conseguiti, per la sua capacità di portare in alto il nome di Lucca nel mondo e per la sua disponibilità e ricchezza di valori.

La conviviale di febbraio è stata anche l’occasione per l’ingresso nel club del nuovo socio Alessandro Vichi. Ex presidente della Lucchese 1905, da una vita nel calcio, prima come calciatore, poi come allenatore e dirigente, Vichi, nel 2019, impedì che il calcio "pro" a Lucca sparisse, rilevando la società rossonera dal fallimento. Nel corso della serata non è mancato un plauso anche alla tennista lucchese Jasmine Paolini che ha vinto il torneo WTA 1000 di Dubai, diventando la numero 14 del mondo e al socio Stefano Ungaretti, nominato, dal presidente della repubblica Sergio Mattarella, cavaliere dell’ordine al merito della repubblica.

La serata si è conclusa con un ringraziamento del presidente Nobile a tutti i soci per la fiducia espressagli, confermando la volontà di portare avanti il lavoro già svolto con grande capacità e passione da Guido Pasquini.

Alessia Lombardi