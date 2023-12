Automobilismo. Parterre de rois nelle iscrizioni per il "Ciocchetto»

Ultimi giorni di attesa per Il "Ciocchetto Event", giunto alla trentaduesima edizione, in programma sulle strade della tenuta del Ciocco sabato 16 e domenica 17 dicembre, con la regia dello staff di Organization Sport Events (Ose), guidato da Valerio Barsella. Come consuetudine, ci sono tanti iscritti e un elenco da grandi nomi, garanzia di spettacolo nelle ben sedici prove speciali, di alto livello e con un contorno di eventi e premi in pieno clima di festa. Tra i nomi più noti, due freschi campioni: il castelnuovese Paolo Andreucci (che ha vinto il tricolore Rally Terra per il terzo anno consecutivo) e il versiliese Gianandrea Pisani (dominatore nel campionato italiano assoluto Rally Sparco 2 ruote motrici 2023).

Andreucci avrà, come nella vittoria dello scorso anno, alla guida della Citroen C3 Rally2, il navigatore Maurizio Bimbi; mentre il versiliese Pisani avrà al suo fianco, nella piccola Fiat Seicento Sporting, la fidanzata Elena Neri. Poi tanti sfidanti e specialisti del "Ciocchetto", tutti dotati di Skoda Fabia, come: il lucchese Rudy Michelini con Spinetti; il reggiano Gianluca Tosi con Berni; il versiliese Gabriele Ciavarella con Perna; l’elbano Andrea Volpi con Gentini; il castelnuovese Federico Santini con Barsotti; il piacentino Max Settembrini con Mancuso e il francese Jean Francois Succi affiancato da Vitrani.

