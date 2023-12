Automobilismo Podi e un titolo per il Vsr alle finali Lamborghini

L’autodromo romano di Vallelunga ha ospitato diverse decine di Huracàn, con piloti provenienti da tutti i continenti, per le affollatissime finali mondiali del Supertrofeo Lamborghini: dopo le gare conclusive dei gironi Asia e Usa, si è disputato l’ultimo doppio appuntamento della sezione Europa, il sesto. In evidenza, ancora una volta, la scuderia forlivese Vsr di Vincenzo Sospiri: nelle due gare della categoria Am, la coppia Anapoli-Randazzo conquistava un secondo e un sesto posto assoluti, mentre in ProPro Am Petrov poteva vantare una quinta e un’undicesima piazza, Michelotto-Stadsbader su una vittoria e un undicesimo posto e Lewandowski-Spinelli (foto) su un nono e un undicesimo, con successo di gruppo, che permetteva loro di conquistare il titolo in Pro Am; dopo queste gare affrontate il sabato, alla domenica i vari partecipanti dei tre gironi di Usa, Asia ed Europa si sono confrontati insieme nelle finali iridate: Anapoli-Randazzo hanno portato a casa un secondo e un terzo posto assoluti; Petrov, sempre in solitaria, un quarto e un diciottesimo; Michelotto-Stadsbader un sesto e un dodicesimo, mentre Lewandowski-Spinelli un quindicesimo e un trentesimo.

Fabio Villa