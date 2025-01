Beach Tennis. Medaglie regionali a Cesena per il centro ’Dock sport Village’

Un tris di medaglie per il Dock sport Village Ferrara. Sì sono tenuti a Cesena nell’ultimo fine settimana, al centro ‘Romagna beach’, i campionati regionali open indoor 2025 Emilia Romagna categorie doppio maschile, doppio femminile e doppio misto di beach tennis. Un appuntamento che ha richiamato centinaia di atleti provenienti da vari parti della regione.

Le partite si sono tenure nel rinomato impianto indoor di Cesena. Un appuntamento regionale che ha visto protagonisti i giovani ferraresi. Molte le medaglie conquistate, infatti, dagli atleti della formazione del Dock sport Village Ferrara suddivisi per le divere categorie. Nel dettaglio spicca la medaglia d’oro nel misto per il ferrarese Andrea Veronesi (classe 2001), mentre secondo classificato nel doppio maschile Nicola De Siena (classe 2008) in coppia con il romagnolo Jacopo Satta, nonostante la giovane età è riuscito ad approdare alla finale della massima categoria regionale.

Una medaglia anche tra le donne, con un argento per la ferrarese Gaia Albini (classe ‘96) che perde la finale del doppio misto dal compaesano Andrea Veronesi.

Continua l’incetta di medaglie conquistate dai porta colori del Dock sport Village Ferrara a livello nazionale e non solo, pronti per i prossimi tornei a livello indoor.

Mario Tosatti