Licata corona il sogno sul ring. Match a Ferrara per il tricolore

Sono passati 10 anni dai titoli conquistati da Marcello Matano al palasport di Ferrara, dove prestissimo il maestro Roberto Croce sarà all’angolo di un altro potenziale campione. Stiamo naturalmente parlando di Antonio Licata, pugile ferrarese classe 1999 che venerdì 11 aprile salirà sul ring dell’impianto di piazzale Atleti Azzurri d’Italia per contendere la cintura tricolore dei pesi welter al campione in carica Michele De Filippo.

Il tecnico di Ferrara Boxe qualche anno dopo ha condotto alla vittoria del titolo italiano anche Nicola Cristofori, e ora medita di calare il tris con Licata. L’atleta 25enne è passato al professionismo due anni e mezzo fa, inanellando una striscia di 11 vittorie in altrettanti incontri. L’ultimo tre mesi fa all’Unipol Arena di Bologna contro l’ostico Luigi Francesco Zito, il successo che gli ha spalancato le porte del match che vale la preziosa cintura tricolore.

"Finalmente è ufficiale – commenta con entusiasmo, orgoglio e un pizzico di emozione il maestro Croce –. Venerdì 11 aprile Antonio andrà all’assalto del titolo italiano nel palasport della nostra città. Un grande palcoscenico per un grande evento pugilistico, al quale gli appassionati dovranno assistere assolutamente.

Tra l’altro il menù si profila ricchissimo, col debutto da professionista di Emanuele Molaro e gli incontri degli altri nostri due ‘prof’ Dario Sapone e Joseph Okoye. Inoltre, la riunione del palasport di Ferrara sarà impreziosita da Pamela Malvina Noutcho Sawa, chiamata a difendere il titolo europeo dei pesi leggeri conquistato qualche mese fa nella sua Bologna.

Tornando a Licata, tutto mi sarei aspettato tranne incrociare De Filippo nel match per il titolo italiano. È stato bravo e fortunato a sfruttare la chance che gli è capitata, sovrastando un buon pugile come Andrea Fontana quando la cintura era vacante. De Filippo è un pugile esperto, un vero e proprio ‘fighter’. Non è molto alto, ma estremamente aggressivo.

Praticamente caratteristiche opposte a quelle di Antonio, che invece è tecnico, attendista ed esplosivo. Attenzione quindi a De Filippo che non ha mai perso, vincendo la maggior parte delle volte per ko: il pronostico è incerto, e l’incontro molto difficile.

Sarà una serata dalle forti emozioni per il pubblico ma anche ovviamente per il sottoscritto: la preparazione con Licata è iniziata dopo le feste natalizie, del resto l’11 aprile è più vicino di quello che sembra e non vogliamo farci trovare impreparati".

Un’occasione imperdibile quindi, per Licata e per tutti gli appassionati di boxe del nostro territorio.

Stefano Manfredini