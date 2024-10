Automobilismo. Primo podio stagionale per Davide Larini su una monoposto Euro4 a Monza

Dopo aver acquisito sempre più concretezza nelle trasferte precedenti con una serie di piazzamenti a punti, a Monza Davide Larini ha fatto un deciso salto di qualità nelle prestazioni: ha conquistato per la prima volta una Pole Position e il giro più veloce nella corsa di sabato pomeriggio, segnali di indubbio progresso nella crescita sportiva dell’atleta versiliese, di pari passo con quella della sua squadra. Poi la ciliegina sulla torta nella corsa di domenica pomeriggio che ha chiuso la serie parallela al Campionato Italiano di Formula 4, la Euro4: partito in terza posizione ha siglato un secondo posto dopo aver anche occupato il primo nella prima metà di corsa. Si tratta del primo podio in monoposto per il figlio dell’ex-F.1 Nicola.

Sabato dopo aver fissato con la vettura della PHM Aix Racing la prima pole partiva in quarta fila Gara 1 e lottava stabilmente coi migliori piloti di Formula 4. Era già risalito quinto dalla quarta fila, quando in prima variante un avversario lo ha urtato facendolo andare in testa-coda. Larini quindi terminava sedicesimo, peraltro con l’opportunità di siglare il giro veloce durante la sua rimonta finale.

"Monza è stato un weekend incredibile – ha detto Davide Larini – a partire dalle qualifiche, quando sono riuscito a fare la prima Pole per Gara 2. Sicuramente potevo metterla a segno anche per Gara 1 ma purtroppo a causa dell’interruzione del giro per bandiera rossa non sono riuscito a concludere considerato che ero in vantaggio fino al penultimo settore".