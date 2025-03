Automobilismo - Rally: campionato italiano, il bilancio. "Ciocco» spettacolare. Lucchesi jr sfortunato

Spettacolo e continui colpi di scena, sotto la pioggia nella prima giornata, sulle strade del "Rally del Ciocco" e il pilota veneto, uno dei big del circuito rally, Giandomenico Basso, per un soffio di 6 decimi, ha vinto la prima prova del campionato italiano assoluto rally (Ciar) a bordo della Skoda Fabia Rs, assieme al navigatore Lorenzo Granai, davanti al campione tricolore in carica, Andrea Crugnola, con Pietro Ometto alle note, su Citroën C3, autore di una grande rimonta e, poi, di nuovo risucchiato da Basso in pratica allo sprint.

Perfetta la squadra dell’Organization Sport Events (Ose), guidata da Valerio Barsella, che ha allestito un’edizione numero 48 di alto livello. Tra i locali, nono Rudy Michelini. Sfortunato Christopher Lucchesi, il ventiseienne di Bagni di Lucca, figlio d’arte, di nuovo portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport, al volante della Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli della squadra bresciana GF Racing, affiancato da Enrico Bracchi: si è dovuto ritirare durante l’ultima prova speciale, il secondo passaggio da Careggine, per un’uscita di strada. Per tutto l’arco della gara Lucchesi e Bracchi erano stati tra i mattatori della classifica tricolore riservata alle due ruote motrici.

Sulle strade della Garfagnana e al momento delle premiazioni in piazza Umberto, a Castelnuovo, tanti applausi per la giovane Chiara Lombardi, castelnuovese doc, navigatrice di Federico Francia, autori di una buona gara. Soddisfazione tra i fans locali, poi, per il navigatore Giuseppe Bernardi di Puglianella, in Comune di Camporgiano e per il suo pilota, Federico Rossi, autori di una buona gara che li ha portati sul podio al secondo posto assoluto nella classifica Coppa Rally di Zona (Crz).

Infine un premio significativo per Crugnola-Ometto, ai quali è andato il IX trofeo "Rossi-Guglielmini", tra l’altro già da loro vinto nel 2024. Si tratta di un artistico trofeo per ricordare due grandi personaggi del rallismo versiliese, istituito dall’Associazione Flavio Guglielmini. Il trofeo va all’equipaggio autore del miglior tempo sulla prova speciale "Careggine 1".

Dino Magistrelli