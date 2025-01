Automobilismo - Rally. "Coppa Città di Lucca» ha 60 anni. Si prepara un’edizione super

L’orizzonte temporale è ancora lontano, ma gli organizzatori stanno già lavorando per preparare un’ edizione super. La "Coppa Città di Lucca" si avvia verso la sua sessantesima edizione, in programma nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 agosto: Automobile Club Lucca, organizzatore del quinto appuntamento della "Coppa Rally di Zona 7", è già al lavoro per regalare agli appassionati un’edizione da ricordare, quella che renderà merito alla sua gloriosa storia.

La gara, che farà ancora leva sulla tradizione, coinvolgerà le strade della provincia, rendendo la città delle Mura ancora più centrale nelle dinamiche dell’evento, coinvolgendo il plateau di praticanti in una doppia sfida moderna e storica, con l’organizzazione del primo "Rally dello Zoccolo", confronto riservato agli esemplari che hanno fatto la storia del motorsport internazionale.

Un 2025 carico di significato, passione e storia per Automobile Club Lucca e l’intera città: alle celebrazioni legate al sessantesimo anniversario della "Coppa Città di Lucca", l’istituzione automobilistica sarà chiamata alla rievocazione dei novant’anni della "Coppa Edda Ciano", confronto che, il 29 settembre 1935, venne disputato per la prima volta nel cuore di Lucca.

Promozione del territorio, passione per lo sport e valorizzazione della sua tradizione: questi gli elementi sui quali farà leva Automobile Club Lucca nella sua attività sportiva 2025, contando sulla grande collaborazione mostrata dalle istituzioni locali che hanno già acconsentito al passaggio della "Coppa Città di Lucca" sui territori di loro competenza.

Una comunione d’intenti, quella proposta dall’istituzione automobilistica provinciale, che coinvolgerà direttamente la base del motorsport locale, con "Lucca Corse" impegnata nel supporto operativo.

La macchina organizzatrice, ad otto mesi dall’evento, sta concentrando le proprie mire anche sull’organizzazione di eventi collaterali, legati alla storia di uno degli appuntamenti più longevi del panorama rallistico nazionale.

Massimo Stefanini