Automobilismo - Rally. Torna il "Città di Lucca"

Appuntamento di spessore, a livello nazionale, con un ritorno al passato. Sono le caratteristiche principali dell’edizione numero 59 della "Coppa Città di Lucca". Il quinto appuntamento della Coppa Rally di Zona 7, promosso da Aci Lucca, in co-organizzazione con Organization Sport Events e con il supporto operativo di New Lucca Corse, coinvolgerà praticanti ed appassionati sabato 3 e domenica 4 agosto.

Guarderà alla tradizione, la "classica" dell’estate rallistica italiana, proponendo una prova speciale in notturna al sabato e tenendo fede, così, ad una storia che ha reso l’evento unico nel panorama nazionale, con le "fanaliere" delle vetture a prendersi la scena e ad archiviare il primo giorno di gara. Non mancheranno, però, alcune novità legate al format, con un ampio sguardo rivolto verso location che non sono state coinvolte dal confronto nelle sue ultime edizioni.

Contenuti di grande spessore qualitativo, quelli proposti da Aci Lucca, con la città e le sue eccellenze ancor più coinvolte negli equilibri della manifestazione: sarà ancora più marcato il ruolo delle Mura, un’ambientazione esclusiva e di grande appeal, valorizzata da una serie di eventi collaterali previsti nell’intero fine settimana.

La gara sarà valida come sesta prova del "Trofeo Rally Automobile Club Lucca", serie che riserverà ai suoi iscritti una condizione di favore in fase di iscrizione, con una riduzione del 10% sulla tassa.

A prevalere nella classifica assoluta della passata edizione fu il pistoiese Thomas Paperini, su Skoda Fabia Rally2, vettura comune anche al secondo classificato, il reggiano Gianluca Tosi. Sul terzo gradino del podio salì il plurivincitore della gara, Rudy Michelini, su Citroën C3 Rally2.

Ora è già tempo di iscrizioni che, per questa manifestazione, apriranno mercoledì 3 luglio, ad un mese dal primo sventolare della bandiera a scacchi.

Si tratta di una classica dell’estate rallistica italiana che conferma tutto il suo fascino. Tutto in un mix perfetto tra novità e tradizione. Nel 2023 furono sei le prove speciali, con un tracciato che si è snodato intorno a 204 chilometri e che ha toccato vari punti della Lucchesia, dalla Piana alla Media Valle del Serchio. Nel 2023 molto divertente la prima parte sull’Altopiano delle Pizzorne.

Assai tecnica la seconda speciale di Boveglio, in quanto vanta una lunghezza equa tra salita e discesa e anche le terza di Bagni di Lucca, con tornanti lenti che possono spezzare il ritmo. Oggettivamente fu la parte più difficile, dove bisognava stare attenti a non commettere errori.

Massimo Stefanini