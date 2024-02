Automobilismo - Regolarità. Bis di Vergamini e Fabrizi sul Lago di Garda. Vinta di nuovo la "Coppa Giulietta e Romeo»

Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi (foto), su Ferrari 488 GTB, hanno vinto anche quest’anno, dopo il successo del 2023, la "Coppa Giulietta e Romeo", gara di regolarità riservata alle auto moderne che si è svolta sulla costa veronese del Lago di Garda, con partenza e arrivo sul lungolago di Bardolino (Verona). La gara, prima prova del campionato italiano regolarità auto storiche, sia per il posizionamento dei sessantadue pressostati in strade strette e tortuose molto difficili da percorrere, specialmente con una Ferrari; sia per le difficoltà di navigazione che gli organizzatori hanno disseminato lungo tutto il percorso; sia, infine, per il brutto tempo che ha accompagnato tutta la manifestazione, è risultata di livello tecnico molto elevato. Ed ha fatto una grande selezione fra i concorrenti con molte vittime anche illustri.

L’equipaggio garfagnino ha condotto la gara con esperienza e maturità, con qualche imperfezione, ma senza commettere errori gravi, soprattutto da parte del navigatore che era chiamato ad un superlavoro, staccando di molto i propri competitors e precedendo in classifica generale anche diversi blasonati equipaggi delle auto storiche.

La gara era valida come seconda delle sei prove del "Challenge Verona Mantova 2024" nella cui classifica delle moderne Vergamini ha consolidato il primo posto, dopo la vittoria della settimana prima nella competizione "Colline dei Gonzaga".

Un ottimo risultato, infine, è arrivato anche dalla "Power Stage" finale, breve prova spettacolo che solitamente si tiene al termine delle gare e che si è svolta sul lungolago di Bardolino.

Dino Magistrelli