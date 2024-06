Automobilismo - Regolarità. Vergamini e Fabrizi super. Doppio successo a Brescia

Doppio successo nella stessa giornata per i due lucchesi Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi (foto) che, a bordo della Ferrari 488 GTB, hanno vinto le due gare di regolarità auto moderne che si sono disputate, al mattino e al pomeriggio, a Montichiari, in provincia di Brescia: il "Circuito della Fascia d’Oro" e il "Trofeo Arturo Mercanti".

La manifestazione – che è stata organizzata in modo così articolato in preparazione dell’ormai imminente partenza della "Mille Miglia 2024" che prenderà il via martedì 11 giugno prossimi – , ha visto la doppia affermazione dell’equipaggio toscano che ha realizzato una performance che gli ha consentito di rimanere costantemente in testa alla classifica per tutta la giornata.

Vergamini e Fabrizi, con la Ferrari SF90 spider, saranno anche l’unico equipaggio lucchese a prendere parte al "Ferrari Tribute di Mille Miglia" che, quest’anno, farà tappa proprio a Lucca, mercoledì 12 giugno, quando, intorno alle ore 19, arriveranno sulle Mura e attraverseranno la città le circa 120 Ferrari iscritte, provenienti da ogni parte del mondo, che sfileranno anche sul palco di presentazione degli equipaggi che sarà allestito nella splendida cornice dell’"Antico Caffè delle Mura".

Dino Magistrelli