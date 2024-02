Automobilismo. Trofeo "Rally Aci»: il calendario. Premiati i piloti al "Gran Gala»

Un campionato su dieci gare, tre delle quali a Lucca e provincia. Il Trofeo Rally Automobile Club Lucca, diciannovesima edizione, è stato svelato al "Gran Gala del Motosport", ospitato dal ristorante "Il Guercio". Presente il direttore di ACI Lucca, Luca Sangiorgio e il fiduciario provinciale, Massimiliano Bosi. Nel corso della serata è stato premiato Claudio Fanucchi, pilota che ha bissato la vittoria dello scorso anno, confermandosi campione tra i piloti. Il driver lucchese ha preceduto Stefano Martinelli e Michele Marchi, gli altri due protagonisti del podio assoluto.

Ad Andrea Beghè, invece, è stato consegnato il riconoscimento legato al confronto Under 25; a Rossana Gabrielli quello dedicato alla classifica femminile. Tra i copiloti, a ricevere il riconoscimento più ambìto è stato Simone Di Giulio che ha regolato – in classifica generale – Simone Marchi e Federico Grilli, rispettivamente, secondo e terzo nelle gerarchie della kermesse. A Tania Bernardi è andato il Premio Rally ACI Lucca Under 25; quello dedicato al confronto femminile è stato consegnato, invece, a Sabrina Cintolesi.

Ma l’interesse era anche quello di conoscere le gare e i percorsi del 2024. Ecco il programma. Sia parte il 17 e 18 febbraio a Siena; a seguire, altri nove appuntamenti in programma: il Rally del Ciocco (15-16 marzo), il Trofeo Maremma (14 aprile), il Rally di Reggello (16 giugno), il Rally Internazionale del Casentino (12-13 luglio), la Coppa Città di Lucca (4 agosto), il Rally di Casciana Terme (8 settembre), il Rally delle Colline Metallifere (27 ottobre), il Rally di Chiusdino (24 novembre) ed il "Ciocchetto Event" (22 dicembre).

Un’ edizione che guarda lontano, quella proposta ai praticanti dall’ente automobilistico lucchese: tante le novità svelate nel corso del "Gran Gala del Motors", a partire dal cospicuo montepremi messo in palio e quantificato in 9000 euro, destinati alle tre posizione del podio assoluto, per piloti e navigatori. Le iscrizioni al 19° Trofeo Rally Automobile Club Lucca sono aperte: modulistica di adesione e regolamento sono disponibili all’interno del portale www.aciluccasport.it.

Massimo Stefanini