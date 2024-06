Avanti tutta Lenergy Pisa. Nerazzurri a gonfie vele

Chiude a punteggio pieno le prime tre partite il Pisa Beach Soccer in Serie A. Contro la Roma infatti ieri pomeriggio i nerazzurri hanno vinto 8-4. A portiere risponde portiere, perché Casapieri pareggia i conti in avvio di gara dopo il gol di Costa, poi Hulk e Pugliese portano in doppio vantaggio i nerazzurri. Due gol per parte nel secondo tempo: prima allungano le distanze Hulk e Ott, poi El Hammamia e Giordani avviano il tentativo di rimonta da parte della Roma, proseguito in avvio di terzo tempo da Giordani. Pensa il solito Hulk a portare sul +2 il Lenergy Pisa, che nel finale dilaga grazie alla seconda e alla terza rete di giornata dello svizzero Ott.

Le soddisfazioni non si limitano ai punti e passano anche per la linea verde tenuta dalla società rossocrociata: al debutto tra i pali della Serie A il giovane portiere classe 2004 Tommaso Bernardeschi, così come minuti ci sono stati anche per il 2005 Samuele Bacci, all’esordio assoluto tra i grandi del beach soccer. La sfide precedeva le prime due gare dei giorni scorsi. Nella prima era arrivata una clamorosa vittoria a tavolino per 10-0 contro il Fvg Bs, poiché l’avversario Andrea Coppola, impiegato nella gara, era squalificato per una gara effettiva e pertanto non aveva titolo per partecipare.

In campo i nerazzurri erano usciti sconfitti 5-6 contro al termine di una partita bella e combattuta. Nella seconda invece era arrivato il successo col Catania per 7-4. La partita esplode sin dai primi minuti, quando la rete di Hulk segue quella di Randis, dopodiché Barsotti risponde prima al vantaggio di Eudin e poi a quello di Del Duca, con il primo tempo chiuso avanti dai nerazzurri grazie al centro di Ott all’ultimo minuto di gioco. Nel secondo tempo la doppietta di Simone Marinai allunga le distanze, mentre nell’ultima frazione di gara le reti di Eudin e Hulk non mutano la sostanza di un bel 4-7 in favore della squadra di Matteo Marrucci. Archiviati i primi impegni della Serie A "Puntocuore", i ragazzi di mister Matteo Marrucci torneranno ad allenarsi per preparare l’avventura portoghese in Euro Winners Cup, in programma dal 9 al 16 giugno a Nazaré. Lo scorso anno era arrivata una sconfitta ai rigori che ha negato la gioia del titolo europeo per i pisani, dopo un percorso entusiasmante.

Michele Bufalino