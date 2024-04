Avis Macerata, una stagione con i fiocchi. Premiati i protagonisti di un anno d’oro

La festa dell’Atletica Avis è stata l’occasione per omaggiare quegli atleti che si sono distinti. L’assessore Riccardo Sacchi ha premiato i quattro avisini che hanno partecipato ai campionati italiani cadetti di Caorle: Beatrice Stagnaro, Vittoria Quattrini, Irene Ippoliti e Marcel Provenziani. Poi è stata la volta del settore giovanile da parte di Laura Sestili, consigliera provinciale: Paolo Dimmito ha fissato il record sociale ragazzi del tetrathlon, le staffette ragazzi con Mattia Stronati, Cippitelli Pietro, Matteo Sdrubolini e ancora Dimmito. Poi Ugo Maria Tanzi, presidente della Libertas Città di Castello con la quale da anni c’è una collaborazione tra società, ha premiato Chiara Fucelli, record sociale assoluto dei 3000 siepi e atleta fondamentale nella squadra protagonista a Pietrasanta della Finale Assoluta Bronzo. Gaetano Ripani, presidente dell’Avis comunale, ha premiato Emanuele Tabarretti per il record sociale ragazzi dei 60 ostacoli in 9“16; subito dopo il tecnico nazionale Alessandro Bernardi ha consegnato il trofeo a Nicolò Rubini per la migliore prova allievi dei 5000 corsi in 16’07“37. È stata poi la volta di Gabriele Bondi per il primato del salto con l’asta junior a m. 4,40, premiato da Franco Lorenzetti. Poi il forte mezzofondista cingolano Federico Vitali è stato omaggiato da Sergio Biagetti, tecnico della nazionale junior. Leonardo Storani, mattatore nel mezzofondo junior, ha ricevuto un riconoscimento dal dirigente avisino Mario Mozzoni. I riconoscimenti individuali per i primatisti sociali assoluti sono continuati con Ilaria Sabbatini, che a Pescara ha fatto suo il record dei m. 10.000 su strada corsi in 35’23“, premiata da Fabio Romagnoli, presidente della società. È stata poi la volta di Ndiaga Dieng per il record sociale assoluto indoor degli 800 corsi in 1’51“07 e per i successi internazionali nelle attività Fispes e Fisdir, l’atleta è stato premiato da Giovanni Torresi in rappresentanza del Coni Marche. Il traguardo della stella d’oro per i 10 anni di attività è stato tagliato da Sebastiano Compagnucci, protagonista della squadra under 23 ed il riconoscimento è stato consegnato dal presidente onorario della società Arnaldo Porro. I gruppi giovanili guidati dai tecnici Luca Ciaffi, Andrea Corradini, Sara Annibali, Federico Vitali e Rachele Tittarelli hanno portato una ventata di freschezza in sala e gli insegnanti hanno consegnato riconoscimenti ai loro atleti al termine di un anno di lavoro. Uno stacco di grande significato è stato la consegna della maglia ricordo alla squadra maschile under 23 che ha conquistato la Finale Nazionale Argento a Mariano Comense e che rappresenta, di fatto, il futuro dell’Atletica Avis. La festa è stata preparata e condotta in maniera impeccabile da Maurizio Iesari, direttore tecnico della società, da Antonella Gentili, Segretaria dell’associazione, con collaborazione tecnica di Paola Antinori. La Fidal è stata rappresentata da Mauro Ficerai, consigliere del Comitato marchigiano, e da Sara Annibali, delegato provinciale GGG Fidal di Macerata.