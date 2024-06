Avvenire, ecco i campioni di domani. Il tabellone principale al via. I favoriti arrivano dalla Romania. Ma anche gli azzurri sono in partita

Viaggia a due velocità la 57sima edizione del Torneo Avvenire, che prenderà il via ufficialmente oggi dopo due giorni intensi di incontri per definire i promossi ai tabelloni principali dei singolare maschile e femminile. Sui campi in terra battuta del Tennis Club Ambrosiano di via Feltre sono stati disputati la bellezza di sessantotto incontri della categoria under 14 che da quest’anno è stata promossa dal Tennis Europe al rango di categoria 1 (unico in Italia) che hanno promosso in campo maschile ben sei azzurri sugli otto posti disponibili: Augusto Arullani, Diego Masera, Filippo Scaburri, Emanuele Pilotto, Tommaso Fumagallio e Sebastiano Mantovani, contro le cinque italiane del singolare femminile Bianca Francesconi, Venus Turrà, Gioa Bonomi, Clarissa Santi e Victoria Galeone. Oggi, con inizio alle ore 9 (ingresso libero e incontri trasmessi in diretta streaming) comincia la corsa al titolo vera e propria, con ben 64 match programmati: fra le donne la rumena Valentina Pop, numero 4 del ranking mondiale, è la più grande indiziata al successo conclusivo, mentre la lettone Keisija Berzina (numero 7) domina la parte bassa.

Tra le prime 16 teste di serie ci sono 4 italiane: Anna Nerelli (6), Camilla Castracani (10), Arianna Ovarelli (14) e Sofia Ferraris (15). Superaffollato di tricolore è il tabellone maschile con ben 31 presenze, ma nessuno nelle principali teste di serie. Il primo favorito è il rumeno Andrej Radu, numero 3 del ranking mondiale, seguito dall’olandese Stan Put, dal finlandese Alex Tuomolin e dallo spagnolo Banares Lasala. Match clou del giorno non prima delle ore 17 sul campo Centrale sarà il singolare maschile tra l’italiano Alessandro Fronza e il russo Nikita Berdin, (testa di serie numero 15). La pioggia del pomeriggio ha invece rallentato le qualificazioni del torneo under 16 che si sono giocate invece all’Aspria Harbour Club, costringendo la direzione di gara a spostare i match al coperto e sul veloce. Ben 27 sono le nazioni rappresentate: Gran Bretagna, Olanda, Finlandia, Russia, Cina, Austria, Bielorussia, Stati Uniti, Kazakistan, Germania, Latvia, Turchia, Romania, Israele, Croazia, Repubblica Ceca, Svezia, Slovenia, Spagna, Norvegia, Francia, Ucraina, Ungheria, Polonia, Svizzera, Belgio e Italia.

Nell’edizione 2024 la formula degli incontri prevede alcune piccole novità regolamentari: nel tabellone principale si giocherà al meglio delle tre partite tutte con tie break sul punteggio di 6 giochi pari. Nel doppio si giocheranno i primi due set con tie break sul 6 pari ma senza vantaggi e il punto decisivo sulla parità, mentre il terzo e decisivo set eventuale sarà un match tie break a 10 punti. Inoltre verrà applicata la regola del “non net“: se al servizio la palla toccherà il nastro e ricadrà nel rettangolo come da regolamento, non si ripeterà il servizio ma si giocherà regolarmente il punto.