Avventura australiana per Gaia Masetti: "Sarà un avvio di stagione intenso"

È partita questa mattina l’avventura australiana della professionista fioranese Gaia Masetti. "I miei diesse mi hanno proposto un avvio di stagione piuttosto intenso – ci ha detto la 22enne portacolori dell’AG Insurance prima di partire per l’Australia – Dopo la preparazione sulle strade di Spagna prima di Natale ho disputato alcuni ciclocross (dove ha colto tre piazze d’onore ndr) per mantenere il ritmo con un sforzo breve ma intenso infatti le gare si disputano su di un’ora di gara. Poi sia alla fine dell’anno che ad inizio 2024 ho pedalato sulle strade di casa grazie anche alla stagione abbastanza favorevole. In Australia dopo un periodo di ambientamento debutterò nel Tour Under una breve corsa tappe che scatterà il 12 gennaio per concludersi 18 dove sono favorite le atlete di casa ma certamente servirà per aumentare il ritmo di pedalata. Poi seguiranno un paio di Criterium in attesa dell’arrivo delle corse maschili ed alla fine di gennaio il 27 ed il 28 sarò al via del Gran Premio Cadel Evans.

Al rientro in Italia mi aspettano le Strade Bianche in Toscana in preparazione della campagna del Nord Europa dove dovrei gareggiare tra l’altro nella Gand Welghen, Freccia del Bramante, Lievi-Bastogne-Liegi ed infine a fine aprile sarò al via della Vuelta di Spagna. Dopo un periodo di riposo attivo con i miei diesse stilerò un programma per arrivare al Giro d’Italia dove sono previste alcune tappe che si addicono alle mie caratteristiche come quella di Toano nel reggiano, che è quella più vicina a casa". Un bel programma per Gaia reduce da una stagione il 2023 che l’ha vista cogliere un successo in una semiclassica francese e sfiorare il podio all’Europeo su strada e terminare nella top ten tra le under 23 al Giro d’Italia.

Andrea Giusti