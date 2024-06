Avvicendamenti. Rugby, Modena volta pagina . Guareschi coach, seniores a Rovina

Dopo aver sfiorato la Serie A, il Modena Rugby 1965 volta pagina e lo fa scegliendo una nuova guida tecnica per la prossima stagione di Serie B. Il ruolo di head coach è stato affidato a Gianluca Guareschi, già tecnico della squadra Cadetta, al posto di Andrea Rovina, che dopo 5 anni sulla panchina biancoverdeblù diventa direttore tecnico delle squadre Seniores e Under 18. Confermato nel ruolo di allenatore della mischia Antonio Mannato, affiancato dall’assistant coach Luca Bigi.

Originario di Reggio Emilia, 35 anni, Guareschi ha alle spalle un’esperienza da allenatore nelle giovanili del Rugby Reggio, del Valorugby e, dal 2020, nel Modena Rugby 1965, dove è arrivato per guidare l’Under 18, prima del passaggio tra i Seniores la scorsa estate con la panchina del Giacobazzi B. Nel corso della carriera da tecnico il nuovo allenatore biancoverdeblù ha avuto anche incarichi federali, tra cui quello di responsabile del Centro di Formazione Modena-Reggio. "La nostra è stata una scelta di continuità – spiega il presidente Enrico Freddi - valorizzando l’esperienza di Rovina e affidando la prima squadra a Guareschi. Abbiamo piena fiducia in entrambi. La linea della società è quella di far crescere internamente tanto i giocatori quanto i tecnici: Guareschi conosce già la filosofia del club ed è stato scelto per la capacità che ha dimostrato di far crescere i giocatori e svilupparne il potenziale".

Il nuovo coach Guareschi si dice "onorato per la proposta che mi ha fatto la società e farò il massimo per meritare questa fiducia. La volontà è di proseguire l’ottimo lavoro di Rovina, mantenere l’impronta che ha dato a un gruppo che ritengo valido e di grande qualità. Insieme al mio staff, che è centrale all’interno del progetto, voglio portare la mia idea di rugby, un rugby dinamico, in cui i giocatori si sentano valorizzati e si possano anche divertire in campo".