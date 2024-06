Azzurra. Fari sulla "Swim Cup». E piovono medaglie

L’Azzurra è impegnata nei preparativi della sesta edizione "Swim Cup" di nuoto, che prenderà il via il prossimo 21 giugno e che promette di portare a Prato centinaia di nuotatori e di nuotatrici provenienti da tutta Italia. Nel frattempo, in città si è svolta la seconda prova estiva della categoria "esordienti" e i giovanissimi che rappresentano il club presieduto da Alessandro Bartolozzi si sono a ben vedere distinti. Sono ad esempio saliti sul gradino più alto del podio, nelle varie categorie, Alessandro Santini nei 400 stile (oltre ad un secondo posto nei 100 dorso), Bianca Guarducci nei 200 farfalla e nei 400 misti, Ginevra Ina nei 400 stile (oltre ad un argento nei 100 dorso), Francesco Del Gallo nei 100 dorso, Ada Guarducci nei 100 misti (con un argento nei 100 rana), Filippo Berti nei 50 dorso, Francesco Mastrolia nei 50 stile (terzo poi nei 100 rana) ed Andrea Dreoni nei 25 apnea partenza. Medaglia d’argento per Brando Lanzarini nei 100 misti, Anna Giulia Mattiello nei 400 stile (in aggiunta ad un bronzo nei 200 rana), Greta Petracchi nei 200 farfalla e nei 400 misti e Milo Bartolozzi nei 100 stile (in aggiunta ad un bronzo nei 400). Hanno conquistato un bronzo per Chiara Castagnoli nei 50 stile e nei 100 rana e Ginevra Pattarozzi nei 400 stile. Buone anche le performance dei compagni di squadra Violante Conti, Edoardo Crabu, Tommaso Cantini, Leonardo Bartolini, Livia Boffa Tusone, Rachele Lauria, Nina Paoli, Stefano Scuccimarra, Leonardo Cervo, Simone Renzini, Braian Ara, Vittoria Bellina, Maria Margherita Ugolini, Rita Adele Ascione, Silvia Scuccimarra, Linda Pancani e Klea Kulla. La stagione è ormai entrata nella sua fase culminante, ma in calendario ci sono ancora diversi appuntamenti da sfruttare per rimpolpare ulteriormente il medagliere.