Azzurra: i risultati della Swim Cup. Da Cangioli a Vallini, ecco chi ha brillato

L’Hidron Sport Firenze ha vinto la sesta edizione della "Swim Cup" con 559 punti, precedendo i piemontesi del Team Dimensione Nuoto e i calenzanesi dell’Esseci. Questi i riscontri dell’ultima versione della kermesse di nuoto organizzata dall’Azzurra Nuoto, che ha visto sfidarsi nella piscina di via Roma centinaia di nuotatori e nuotatrici provenienti da tutta Italia: Toscana, Piemonte, Lazio e Sicilia le regioni rappresentate. Anche i padroni di casa si sono comunque fatti valere, agguantando ventotto medaglie nelle varie categorie agonistiche ed arpionando il quinto posto nella classifica generale delle società.

Sono saliti sul gradino più alto del podio Ruggero Cangioli nei 50, 100 e 200 dorso (qualificandosi ai campionati italiani del prossimo agosto in queste ultime due distanze, ndr) Martina Vannucchi nei 50 stile e nei 50 farfalla, Matteo Vallini nei 200 farfalla, Ludovico Alba nei 200 stile (con un bronzo nei 200 misti) Caterina Martinelli nei 200 dorso (seconda poi nei 100) Leonardo Cecconi nei 200 rana (con un argento nei 200 misti) e Gaia Buffini nei 100 e nei 200 stile (oltre ad un duplice argento nei 50 stile e nei 200 farfalla e ad un bronzo nei 100 farfalla). Medaglia d’argento per Giulio Bonechi nei 50 stile, Noemi Ciprianinei 50 farfalla, Francesco Iura nei 1500 stile (bronzo poi nei 200) e Daniele Di Benedetto nei 200 farfalla. A completare l’elenco dei medagliati, le medaglie di bronzo di Michelangelo Meoni (nei 50 dorso) Leonardo Monzali (nei 50 farfalla) Francesco Lombardi (nei 1500 stile) Edoardo Castellani (nei 50 farfalla) Andrea Martinelli (nei 200 rana) e Vittoria Bottazzi, nei 200 misti. Una rassegna capace di "sopravvivere" agli anni del Covid, ormai istituzionalizzatasi e pronta a trasformarsi in una "classica". Anche perchè nei prossimi mesi arriverà il momento di pensare alla "Swim Cup 2025", con l’obiettivo di farla crescere ulteriormente.

Giovanni Fiorentino