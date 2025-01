Baby Fabbri, talento del arti marziali miste: "Maglia azzurra a 13 anni: è un campione"

di Andrea Lorentini

"Già al primo allenamento ho capito che Matteo era un talento purissimo. Dopo il primo pugno che ha tirato ho pensato subito che un giorno sarebbe diventato, campione mondiale". A parlare è Thomas Marraghini, l’allenatore di Matteo Fabbri, il giovanissimo fighter aretino che sta scalando vertiginosamente le classifiche negli sport da combattimento. Nel 2024 il 13enne ha conquistato il titolo italiano Mma (mixed martial arts e quello Bjj (Brasilian Jiu - Jitsu) e di Grappling. Un en plein totale che gli è valso la chiamata in nazionale. Il suo score recita: 40 incontri, 38 vittorie e due sole sconfitte. Si allena 5 volte a settimana per 4 ore curando sia la parte tecnica che quella atletica Dopo essersi affermato a livello nazionale, e lo attende adesso il prestigioso campionato europeo Immaf che si disputerà dal 14 al 17 febbraio in Serbia. "Si tratta della competizione più importante al mondo a livello dilettantistico – sottolinea Marraghini – ci stiamo preparando per essere competitivi".

Thomas segue Matteo da tre anni e ne ha accompagnato la crescita, costante. Fabbri si allena alla Fight Gym Mma che Marraghini ha rilevato da Nicola Jakini. "Ci tengo a ringraziare anche Nicola perché i primi passi insieme li abbiamo mossi quando ero collaboratore nella sua palestra ed è tutt’ora un punto di riferimento per la mia formazione come allenatore". Classe 2011, compirà 14 anni ad agosto, Matteo può contare anche sul sostegno della famiglia. I genitori condividono il suo percorso e sono presenti agli allenamenti e alla competizioni. Al di là dei risultati sportivi, aver iniziato gli sport da combattimento è servito al ragazzo per acquisire molta più sicurezza e consapevolezza come ci dice Marraghini: "Quando è venuto in palestra era un bambino fragile e insicuro perché nel precedente sport gli allenatori gli avevano detto che non era portato per l’attività sportiva. Oggi è un ragazzo totalmente diverso. Trasformato in positivo sia in palestra che nella vita di tutti i giorni".

Dopo l’Europeo in Serbia, il 2025 di Fabbri proseguirà con il mondiale Adcc di Varsavia, in Polonia, nel mese di maggio, poi a giugno il campionato italiano Mma che vale come qualificazione al campionato del mondo assoluto Immaf in programma ad agosto ad Abu Dhabi. "Quello è il sogno" spiega Marraghini. Un sogno che tra qualche mese potrebbe diventare realtà.