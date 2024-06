Baby in vasca a Codigoro con le gare Swim Project

La Swim Project, società che gestisce la piscina comunale di Codigoro, ha organizzato lo scorso fine settimana il Trofeo Scuola Nuoto. Una manifestazione aperta a tutti i bimbi e ragazzi che hanno frequentato i corsi di Scuola Nuoto nella stagione 2023/2024, dai nati 2019, 5 anni, fino ai più grandi 2010, 14 anni, su distanze di gara, rapportate alle loro capacità. I più giovani nuotatori si sono impegnati in gare sulla distanza di 25 metri, con la nuotata a dorso ed in una vasca, 25 metri, con solo l’uso delle gambe a stile libero. I più grandi invece, si sono spinti sulla distanza di gara dei 100 metri a stile libero, 4 vasche, e una gara sui 50 metri a rana. Ogni categoria poi variava dai 50 stile libero, 25 dorso e rana. Tanti i giovani nuotatori e nuotatrici che hanno partecipato al pomeriggio in piscina, giornata che ha visto anche l’inaugurazione della zona estiva, con l’apertura delle vasche esterne e del solarium.

Dopo aver gareggiato, tutti i giovani sono stati premiati con la medaglia di partecipazione e i primi tre classificati di ogni categoria hanno provato l’emozione di salire sul podio.

In piscina hanno partecipato anche il sindaco di Codigoro Alice Zanardi e l’assessore allo sport Samuele Bonazza, premiando i nuotatori delle categorie dei più giovani e complimentandosi dell’impegno che loro, come bambini, hanno messo in acqua per tutta la durata della stagione natatoria e ringraziando i genitori che lì supportano. Durante la giornata, hanno partecipato anche gli atleti della squadra di nuoto agonistico e propaganda, come ciceroni, accompagnando le gare con la dimostrazione di ciò che da lì a poco, avrebbero nuotato i partecipanti al trofeo. Il pomeriggio in piscina si è concluso con giochi e divertimento sullo scivolo gigante che per tutta l’estate sarà presente, anche in caso di maltempo, in piscina coperta. Tanti i tifosi in tribuna, genitori e familiari che hanno incitato e tifato i propri figli che per un giorno sono diventati dei piccoli campioni, sognando di diventare nuotatori e nuotatrici come Paltrinieri e la Pellegrini. I corsi di nuoto saranno presenti per tutta l’estate.

c.c.