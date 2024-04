Baby Violetti pigliatutto

di Andrea Lorentini

Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Gasbarri in evidenza nella seconda prova regionale del campionato individuale allievi gold he di è svolta a fine marzo. La società aretina si è presentata in gara con tre atleti per tre diverse categorie, accompagnati dal tecnico Anna Piazza.

Il più giovane dl gruppo, Pietro Violetti, si è aggiudicato il primo posto nella categoria allievi 2, grazie ad una prestazione molto pulita che ha convinto i giudici ad assegnarli il punteggio migliore e quindi prevalere sugli avversari.

Non è stata quella la sola soddisfazione perchè il successo è stato raggiunto anche nella categoria allievi 3, grazie a Filippo Grateni che ha conquistato una meritata e quanto attesa prima posizione.

Violetti e Grateni, entrambi sul gradino più alto del podio, hanno confermato le loro qualità.

Nella prova regionale, nella categoria allievi 4, ha gareggiato Andrea Giovannini, che dopo soli pochi mesi dalla sua entrata nel mondo gold, ha raggiunto il 6° posto.

Un risultato di assoluto valore per un atleta che ha dimostrato di avere ampi margini di miglioramento.

Nel complesso gli ottimi risultati ottenuti dai ginnasti del gruppo sportivo Vigili del fuoco Gasbarri sono il frutto della qualità del lavoro svolto dalla dirigenza insieme ai tecnici, che garantisce la buona riuscita della programmazione.

Il prossimo obiettivo prevede una fase interregionale, definita zona tecnica, che si disputerà dal 12 al 14 aprile a Mortara e che sarà fondamentale per la qualificazione alla finale nazionale.

I ragazzi aretini proveranno a conquistare altri successi per garantirsi poi il confronti con i migliori a livello italiano.

Nel frattempo da segnalare anche un bel terzo posto di Luca Belsanti nella categoria allievi silver.

Hanno partecipato alla gara del campionato ottenendo buoni risultati nelle varie categorie di appartenenza anche Saverio Macri, Gabriele Galgani e Niccolò Bagaglia.

Una tradizione che, dunque, si rinnova per lo storico gruppo sportivo dei Vigili del fuoco, fondato nel 1963, e che negli anni ha visto crescere e forgiato tanti giovani atleti aretini raggiungendo anche traguardi di rilievo a livello nazionale, in particolare nella ginnastica artistica.