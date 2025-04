Ballerine di Montevarchi ai Mondiali in Spagna

Arezzo, 18 aprile 2025 – Montevarchi sarà protagonista alle finali mondiali della Dance World Cup, in programma dal 3 al 12 luglio a Burgos, in Spagna. A conquistare l'accesso alla prestigiosa competizione internazionale è stata l'ASD Danzaria, che si è distinta nelle recenti qualificazioni svoltesi a Cascina. Un risultato straordinario per le giovani danzatrici guidate dalle insegnanti Maria Toth, Iris Hodzic e Alessandra Testi, e motivo di orgoglio per l'intera comunità valdarnese. Un successo reso possibile anche grazie alla passione e all'impegno del presidente Giuseppe Nigro, che da sempre sostiene il talento e la crescita dei ragazzi.

Ecco i risultati ottenuti da Danzaria durante la qualificazione:

1° posto — Categoria Bambini Solo Classico Repertorio Eleonora Valorosi 3° posto — Categoria Bambini Solo Contemporaneo Eleonora Valorosi

2° posto — Categoria Children Solo Jazz Camilla Nompari

3° posto — Categoria Junior Solo Contemporaneo Amelia Romoli

5° posto — Categoria Junior Solo Contemporaneo Sabrina Arnetoli

1° posto — Categoria Junior Duo/Trio Contemporaneo Isabella Caminita, Emma Foggi e Gregory John Esposito (+ premio in denaro per l'iscrizione alle finali)