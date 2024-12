Banca Centro Cus Siena Rugby vince contro Rugby Perugia in una partita emozionante

L’ultima partita del 2024 per il Banca Centro Cus Siena Rugby è stato un incontro che, in campionato, mancava da molto tempo; il Rugby Perugia ha infatti militato per diverse stagioni in seria A e l’anno scorso era inserito nel girone meridionale della Serie B. Le due squadre si sono presentate in campo, per la direzione di Federico Salvadori, appaiate al quarto posto. E’ stato infatti Taipi a beffare la retroguardia biancorossa in una delle prime azioni (5-0). Sono poi stati gli umbri a portarsi in vantaggio 5-7, ma i bianconeri hanno risposto con una punizione di Bartolomucci (che ha vestito la maglia perugina per due stagioni): 8-7 al 23’. I cussini hanno commesso degli errori e sono stati nuovamente gli avversari a portarsi in vantaggio (8-12); solo pochi minuti e Sampieri ha sfruttato una maul avanzante per riportare avanti i senesi (15-12). Nel continuo capovolgersi della partita gli umbri hanno piazzato una nuova punizione al 38’ ma il pareggio è durato il tempo di un’azione: bellissima la meta di Parigi (22-15). Il campo di Colle Val d’Elsa è stato mano a mano coperto dalla nebbia e le emozioni hanno iniziato a scemare. Il solo lampo del secondo tempo la meta degli umbri che, complice il cartellino giallo preso da Pacenti, si sono portati in superiorità numerica sul pareggio al 52’. I biancorossi hanno quindi messo alle corde il Banca Centro Cus Siena, schiacciandolo nella propria area difensiva, ma grazie a uno dei molti calci di liberazione di Bartolomucci i bianconeri si sono trovati proiettati in attacco e, complice un fallo umbro e le seguenti proteste, hanno avuto l’occasione per vincere. È stato così il numero 10 senese, eletto a fine incontro ‘Birra la Diana Man of the Match’, a piazzare i tre punti che hanno portato la vittoria in casa cussina (25-22). Prossimo appuntamento il 19 gennaio per l’ultima partita del girone di andata, sul difficilissimo campo di Jesi. I marchigiani militano al momento nella parte bassa della classifica, ma hanno dimostrato più volte tutta la loro potenzialità quando giocano sul proprio campo.