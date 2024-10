Banca Tema, è tempo di Italiani. Sono sei gli atleti convocati

L’Atletica Grosseto Banca Tema si prepara ai campionati italiani Cadetti. Sono ben sei i portacolori della società convocati dal Comitato regionale toscano per la manifestazione nazionale di Caorle, la massima manifestazione riservata alla categoria Under 16. Nella località in provincia di Venezia i biancorossi saranno il contingente maschile più rappresentato della nostra regione insieme alla Virtus Lucca (7), numero record per la società del presidente Adriano Buccelli. Il nome da tenere d’occhio è quello di Riccardo Rabai nei 5000 di marcia: l’atleta classe 2009 ha chiuso la distanza in 22:43.1 lo scorso aprile a Pistoia, crono che lo rende di gran lunga il capofila nazionale stagionale con oltre 30’’ di margine sull’emiliano Azzolini.

Un altro atleta che gareggerà per le posizioni altissime della classifica è Gabriele D’Amico sui 300, il 35.49 corso a Massa a maggio è il miglior tempo nazionale del 2024, e a Carole è sarà una gara con 5 atleti racchiusi in mezzo secondo. D’Amico è inoltre tra i selezionati per la gara conclusiva della rassegna, la staffetta 4x100. Ambizioni alte anche per Thomas Nencini, il suo 38.95 sui 300 ostacoli è il terzo crono nazionale della stagione. Sulla pedana del salto in alto ci sarà Anselme Faragli, forte del suo 1.84 superato a Parma lo scorso giugno, mentre nei 1200 siepi è arrivata la convocazione per Filippo Bonucci (3:29.5).