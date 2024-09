Baroncini, bilancio tra luci e ombre alla Vuelta

La prima volta non si scorda mai. E la prima volta di Filippo Baroncini (foto Pudepiéce) a un grande giro, coincide con la partecipazione della sua Uae Team Emirates, la corazzata del ciclismo mondiale, alla Vuelta, il Giro di Spagna. E alla sua Uae manca il cannibale Tadej Pogacar, vincitore di Giro d’Italia e Tour de France, ma bisognoso di riposo dopo l’incredibile accoppiata. Dopo la prima sosta, il bilancio di Baroncini è più che buono, considerato l’impegno che richiede una corsa a tappe di tre settimane e il suo debutto assoluto in un grande giro. Nel cronoprologo di Lisbona, il ciclista di Massa Lombarda ottiene un lusinghiero 16º posto a 26’’ dal vincitore, il compagno di squadra Brandon McNulty. Brillante Baroncini anche lungo i 194 chilometri della seconda tappa, ancora in terra portoghese, da Cascais a Ourem: in una frazione – chiusa in 5 ore 12’’55’’ – per velocisti, il ravennate si piazza 10º e migliore degli italiani, nonché del suo team. Arrivano poi piazzamenti più lontani dai primi, anche se nella 5ª tappa, la Fuente del Maestre-Siviglia, Filippo Baroncini si piazza 19º, ancora una volta migliore dei suoi, dopo l’arrivo comunque in volata, con i primi 150 tutti insieme. Dopo l’ultima frazione corsa prima della sosta, la Motril-Granada, Baroncini è 84º in classifica generale a 1 ora 7’ 49’’ dal capoclassifica, l’australiano O’Connor ma ricopre la 22ª piazza, invece, nella classifica riservata ai giovani. u.b.