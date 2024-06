Baseball, amichevole under 18. Oggi Comcor sfida la Nazionale

Grande baseball nella sfida tra i gialloblu Comcor Modena e gli azzurri della nazionale Under 18. Con inizio alle 17 si affrontano in un match le giovani speranze, migliori prospetti under 18 nazionali opposti nel test contro il Modena di serie A, che si propone come il team piu giovane della serie maggiore con media 25,7.

Under 18 guidata dal manager Trinci, per un clinic tecnico iniziato ieri contro il Godo serie A, per terminare oggi al Torri alle 17 col match di Modena. Per dettagli e valutazioni della rosa verso i prossimi campionati Europei in programma in Germania dal 8 al 14 luglio.

Il lanciatore Claudio Martinelli del 2006, giovane promettente proiettato verso il futuro, è convocato per queste decisive amichevoli in proiezione Europei. Per il nuovo modena baseball una vera iniezione di positività per lavoro e programmi del settore giovanile fiore all’ occhiello emergente.

Martinelli in maglia azzurra si ritrova come compagni di viaggio modenesi, due nazionali under 23: Jnfante Junior lanciatore classe 2002 e Tamburini Jacopo interno classe 2004. Anche questa nazionale di Mike Piazza, manager della nazionale maggiore, lavora e programma Europei di categoria in Olanda a luglio.

Per la societa modenese del presidente Campioli, una vera ventata di ottimismo, per un settore giovanile in crescita, coordinato da Ofelia Vitale Paradisi: "Dopo tanto tanto lavoro e investimenti verso il futuro dei nostri giovani, arrivano pian piano i frutti. Fiduciosi che il bello arriverà i prossimi anni con tanti giovani formati da validi allenatori pronti a decollare categoria dopo categoria verso la serie maggiore in A con la maglia gialloblu". Con artefici: Mini Baseball (coach Levratti, Vasquez), Under 12 (Martinelli, Lancellotti), Under 15 (Jefri Rofrano, Robert Rose), Under 18 e serie C1 (Duarte, Benjamin). Per un vero magic moment di una societa protagonista 2024 come Stella Medaglia Oro Coni, Meriti Sportivi, per sua tradizione ha dato tanti atleti alle Nazionali e alle Olimpiadi.

Quattro i campioni modenesi in Italia e nel mondo: Paolo Passerini pitcher (Atlanta 1996), Loredana Auletta Catcher (Sidney2000), Marcello Malagoli catcher (Atene 2004), Erika Piancastelli catcher Tokio 2021.

Giorgio Antonelli