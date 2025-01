Baseball. Avagnina torna a San Marino nello staff di Bindi

C’è il ritorno di Lorenzo ‘Lole’ Avagnina nell’inizio di 2025 del San Marino Baseball. L’esterno, protagonista coi Titani per quasi un decennio da giocatore e ora ritiratosi, entra ufficialmente nello staff di Doriano Bindi e sarà il nuovo coach di prima base. Il piemontese, classe 1980, è stato a San Marino dal 2011 al 2020 e il suo arrivo è coinciso col tris d’oro dei sammarinesi, che hanno centrato tre scudetti consecutivi. Per lui, che in carniere ha anche due Coppe dei campioni coi Titani oltre che 84 presenze con la Nazionale italiana, un nuovo ruolo in un ambiente conosciuto. Nello staff di Bindi non ci sarà più invece Carlo Del Santo, che ha accettato un posto di prestigio come quello di nuovo manager del Bbc Grosseto. Il campionato 2025 deve ancora svelare tutte le sue caratteristiche, ma il dato iniziale, al netto della divisione in gironi, è che sarà a 31 (Catalana rinuncia, ripescaggio per lo Junior Alpina).