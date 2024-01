Baseball. Comcor, ben sei innesti. Avanti con la linea green

Il Modena baseball continua a stupire confermandosi in questo modo grande protagonista di mercato. Mantiene la barra dritta Comcor puntando con decisione sui giovani per costruire un futuro ad alto livello. Sono ufficiali per il team gialloblù del presidente Campioli, ben 6 giovani. Non solo veri e propri prospetti ma anche, fatto molto raro in serie A, giocatori con un’età media molto bassa, vale adire dai 20 ai 22 anni.

I giovani atleti in casacca gialloblù per questa stagione vengono dal Longbridge Bologna, naturale serbatoio della storica grande scuola di baseball della Fortitudo Bologna. Con grande entusiasmo si propongono sulla piazza di Modena per dimostrare sul diamante di meritare la serie maggiore Lorenzo Campanella del 2000, lanciatore che viaggia a una media punti di 4,99, Lorenzo Lambertini 2004 catcher che vanta una media di 211 punti, Francisco Moronta 2003 da utility ha una media di 192 punti, l’interno Iacopo Ferri 2001 ha realizzato 307 punti. Si aggregano al Modena a maggio, reduci dal college di scuola e sport in Florida Jacopo Tamburini 2004 interno mb 147, l’esterno Filippo Bianchi 2000 mb 222 in attacco attacco.

Modena porta avanti il nuovo progetto biennale con un roster 2024 ’green’ agli ordini del nuovo manager Domenico Pisano i coach Marcello Malagoli, Mirco Righi, Mauro Brandoli coach lanciatori. Tutta nuova la rosa dei giocatori, l’obiettivo è amalgamare la vecchia guardia gialloblu, priva di due valide pedine, Corbino ricevitore, Bakkali interno, per impegni lavorativi.

Tante forze nuove sono stimolo e giusta carica di grande rinnovamento per Scerrato (catcher), Pompilio Cirilli (interni), Campazzi, Russo, Corrado, (esterni) oltre al pitcher nazionale Under 23 Infante Junior, con Calero, Hurtado, Ventura e Paltrinieri, per una rosa parziale di 17 unità, tutta da costruire. Undici gli esperti giocatori della Comcor, oltre le sei giovani speranze del futuro agonistico gialloblù. Modena porta avanti il progetto sul mercato, per sfruttare ogni possibilità. "Ho avviato tre trattative – così il presidente Campioli – per le prossime settimane, in attesa del nero su bianco". I tifosi si aspettano un valido interbase ruolo, un pitcher rilievo esperto della Serie A, un attaccante ruolo Dh battitore designato. Linea verde con Under 18 e la nuova Serie C 1, affidate a manager cubano Ronald Duarte, coach Panizza e Benjamin Turner (Usa).