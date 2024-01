Baseball. Comcor Modena riparte come testa di serie. Russo e Hurtado le stelle di una squadra giovane

La Comcor del presidente Campioli è stata inserita nel girone B nazionale, come testa di serie, per la prima fase di qualificazione playoff 2024.

Modena inserita in un girone di ferro con Collecchio Parma, Verona, Poviglio Mantova, Settimo Torinese, Milano 1946. La federazione dopo le passate stagioni agonistiche, ha cambiato le modalità per organizzare i massimi campionati nazionali. Il girone A 2024 propone un torneo iniziale con sfide dirette tra le prime 6 regine del baseball nazionale: Fortitudo Bologna, San Marino, Parma, Bsc Grosseto, Macerata, Bbc Grosseto, in attesa delle vincenti dei quattro gironi per la volata verso i playoff scudetto. Comcor Modena gioca il suo futuro nella ’prima fase’ qualificazione verso i playoff, con partenza sabato 20 aprile.

Venti le gare a disposizione dei gialloblù per lottare per un posto al sole, riservato solo alle vincenti dei gironi, verso il turno successivo. Quattro gironi a livello nazionale quattro promosse, le rimanenti rimandate ai playout salvezza. Per un Modena che punta decisamente sulla linea verde, inizia una nuova ed impegnativa avventura alla ricerca di identità per una vera ’scommessa’ sportiva basata sui giovani.

Continua nel mentre il grande lavoro in sede di mercato, per un team in piena evoluzione, con solide basi di atleti di alto spessore, come Campazzi esterno, Calero pitcher , arriva anche il doppio colpo di due atleti che sposano il progetto, vale a dire l’ esterno Alexander Russo, il pitcher Yuliesky Hurtado, grandi protagonisti nella storica passata stagione, quella dei quarti finale scudetto.

Russo si propone tra i migliori attaccanti in serie A, media 319 mb, 28 punti battuti casa, Hurtado lanciatore a media 5,27 punti subiti. Con questi quattro assi nella manica, dal valore tecnico che fa la differenza, la società, senza piu vari atleti non confermati, decide di continuare verso il futuro, con atleti dello zoccolo duro, che meritano fiducia. Si lavora a 360 gradi tra atleti navitagi e giovani promesse, costruendo un’altra stagione che potrebbe regalare tante soddisfazioni ai sempre crescenti tifosi del baseball Made in Modena.

Giorgio Antonelli