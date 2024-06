Baseball. Comcor si veste ancora d’azzurro. Piazza convoca Tamburini

Comcor Modena respira a pieni polmoni aria di nazionale. Dopo Infante Junior, lanciatore del 2002 che ha già vestito la scorsa stagione la maglia azzurra negli Europei disputati in Germana, è stato convocato in nazionale, questa settimana, l’ interbase Joacopo Tamburini, un altro 2002, che si è messo in luce ad alto livello nel College Beout Wisconsin. Appena arrivato a Modena, Tamburini ha ricevuto la convocazione nella nazionale, del manager Mike Piazza, icona del baseball internazionale, catcher nelle maggiori squadre Usa.

Ma non è finita qui, perché fra i giocatori del baseball gialloblù sempre in ottica azzurra c’è anche una tera pedina, ovvero Jose Guevara esterno ex atleta Phillies di Philadelphia. Mike Piazza non nasconde di portare avanti un progetto tutto sui giovani: "L’obiettivo in Olanda, nel prossimo torneo estivo Haarlem Baseball Week, è di dare spazio ai giovani prospetti – le sue parole – per crescere nel futuro da atleti in maglia azzurra, seguiti con inning e turni di battuta per almeno 10 mesi".

Recupero di Serie A. Oggi alle 15, il recupero di Gara due non giocata sabato scorso al Torri per maltempo contro Verona. Per i ragazzi di Pisano un altro test impegnativo.

Modena, ad oggi, dopo 9 partite non brilla e probabilmente paga un po’ la media d’eta, che si attesata a soli 25,7 anni. Oggi attesa sfida sul monte Hurtado (media punti 5,03) contro Ramon (punti 0,87). Modena è chiamato alla partita perfetta per dimostrare di non meritare di essere il fanalino di coda in classifica.

Giorgio Antonelli