Baseball. Elezioni Fibs, Bissa è il nuovo vicepresidente

Buone notizie in prospettiva per l’UnipolSai Fortitudo Bologna che, nella prossima stagione, potrà contare su Fabio Betto come manager (era il pitching-coach) e su Daniele Frignani come direttore sportivo (fino a pochi mesi fa era in manager). Nello staff tecnico, come annunciato, anche Juan Carlos Infante.

Ma nelle scorse settimane ci sono state anche le elezioni del nuovo consiglio federale. Marco Mazzieri, che è stato anche ct della nazionale, è stato eletto alla presidenza. E il numero uno della Fortitudo, Pierluigi Bissa, che faceva parte della cordata Mazzieri, è stato nominato nuovo vicepresidente della federazione.