Baseball. Falcons, l’Under 15 è campione d’Italia

I migliori di tutto lo Stivale. I piccoli grandi Falcons Under 15 sono partiti da Torre Pedrera e hanno conquistato lo Scudetto 2024 di categoria, laureandosi campioni d’Italia. La squadra, dopo una regular season eccellente, aveva conquistato il pass per la final four grazie ai successi su Dragons e Milano di due settimane fa. A Parma, le avversarie erano certamente molto competitive, ma i risultati sono stati chiari. In semifinale, Torre Pedrera ha battuto la Fortitudo Bologna col punteggio di 11-0 al 5° inning, con eccellente prova di Bartoletti sul monte (partita completa, 2 valide e 9 strikeout) e fuoricampo di Magalotti e Tadei. L’altro accoppiamento ha visto Cervignano battere in maniera altrettanto netta Vercelli, con un 10-0 ottenuto al 6°.

E la finale? Esaltante e anche equilibrata nella prima parte. I Falcons sono andati in vantaggio su un errore difensivo al 2° e poi sono andati sul 3-0 al 3° grazie a un singolo di Magalotti e a una palla mancata. Cervignano ha provato la rimonta con due segnature al 4°, ma Torre Pedrera ha chiuso i conti col punto nella parte bassa e col big inning da 6 al 5° che ha fatto volare la squadra sul 10-2. La gara è finita sulla ‘manifesta’ al 6°, per un 16-6 che ha fatto esplodere di gioia il dugout riminese. Per i Falcons lanciatore vincente Federico Magalotti e finale di partita gestito da Sergio Marziali. 3/4 nel box per Carlini e Magalotti, col primo che ha messo a segno anche un fuoricampo e il secondo che ha fatto battuto a casa quattro punti. I ragazzi di Davide Sartini sono stati poi premiati con la coppa dal manager della Nazionale, l’ex stella Mlb Mike Piazza, e dal presidente federale Marcon. I Falcons si sono qualificati alla Final Four di Parma anche con la squadra Under 18, che però ha perso con Rovigo in semifinale (2-8). I veneti si sono poi imposti su Nettuno per la vittoria del tricolore (2-1).