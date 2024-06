Baseball. Il baby Giovanardi vola in America

Thomas Giovanardi protagonista al Trofeo delle Regioni con la maglia dell’Emilia Romagna. Il classe 2010 della Platform-Tmc Poviglio, figlio del presidente del sodalizio bianco-blu Andrea, ha conquistato il primo posto nella Junior League, guadagnandosi la fase europea della manifestazione, a luglio in Polonia: la vincente della kermesse continentale, volerà negli Stati Uniti per le finali mondiali. Giovanardi, un vero folletto tutto tecnica, velocità e grinta ma anche dotato di potenza nel tiro, ha giocato d esterno e lanciatore e ha chiuso il torneo con una brillante media battuta di 333 millesimi, senza errori in difesa, mentre nel match con le Marche, dove è stato schierato sul monte di lancio, non ha concesso valide e punti agli avversari. Decisivo, per la vittoria nel torneo, l’8-2 in finale sul Lazio.