BASEBALL. Il Godo sfida Ravenna e Pianoro

Per la prima volta, il Godo Baseball utilizzerà il palazzetto dello sport di Russi per una giornata speciale dedicata allo sport giovanile, nell’ambito del torneo invernale Bologna Baseball Indoor.

Oggi sarà un’occasione unica per vivere la passione del baseball al coperto, con gli atleti impegnati in emozionanti sfide contro Pianoro, San Lazzaro ‘90 e Ravenna. La società invita "tutta la comunità a partecipare per sostenere i ragazzi e scoprire il fascino di questo sport".

Questo il programma degli incontri: Senior (U12): alle ore 15 con San Lazzaro ‘90 - Godo Baseball; alle ore 16 si prosegue con Godo Baseball - Pianoro Baseball; alle 17 Pianoro Baseball - San Lazzaro ‘90; Junior (U10): alle ore 18: Godo Baseball - Ravenna Baseball. L’ingresso alle partite è gratuito.