Baseball. Impresa di Pesaro che sbanca Chieti ed esulta. Adesso la serie B è una fantastica realtà

Il Baseball Pesaro, targato Papalini, torna in serie B. In una partita da cardiopalma, che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo lancio, Pesaro ha conquistato una storica vittoria nei playoff di Serie C, superando il Chieti 3-4. Un trionfo maturato in trasferta, in casa dei temibili avversari. La partita, giocata in un clima di grande tensione ed adrenalina, ha visto i padroni di casa del Chieti partire forte, mettendo subito sotto pressione la difesa pesarese. Con un inizio incisivo, i teatini hanno messo a segno tre punti nelle prime due riprese, sfruttando qualche imprecisione della difesa pesarese che è apparsa decisamente nervosa.

Ma Pesaro non ha mai mollato. Con grinta e determinazione, i ragazzi del manager Thomas Iacomucci hanno cominciato a riprendere fiducia, accorciando le distanze con un punto al quinto inning. La svolta è arrivata nella settima ripresa, quando finalmente l’attacco biancorosso ispirato da Ronald Rodriguez ha pareggiato il risultato portando il punteggio in parità sul 3-3. Il pubblico del Chieti, rimasto gelato da questo colpo di scena, ha assistito incredulo alla rimonta marchigiana. Ma la partita non era finita: nell’attacco successivo il Chieti riesce ad intimorire la difesa del Pesaro, ma una eccezionale presa al volo ai limiti del campo di gioco da parte di Alessandro Micheli salva il risultato. L’ultimo atto si è consumato nell’ottava ripresa, quando un’azione rapida e precisa ha permesso a Pesaro di segnare il punto decisivo, frutto di un’ottima giocata offensiva da parte di Luca Candiracci, combinata con un errore difensivo del Chieti. le ultime due riprese sono state di puro nervosismo, con il monte di lancio pesarese che ha tenuto testa all’assalto finale dei teatini, difendendo il vantaggio fino all’ultimo out.

Alla fine, tripudio dei giocatori del Pesaro e dei tifosi: la vittoria per 3-4 sancisce una promozione meritata. Menzione particolare per i lanciatori Francesco Marcuccio e Davide Pierotti che guidati dal coach Umberto Baldassarri hanno compiuto una vera e propria impresa, dimostrandosi sempre pronti ed efficaci. "Siamo felicissimi – dice il presidente Cristiano Crinelli – una vittoria che premia il lavoro di quattro anni di un gruppo molto giovane e determinato. Merito anche degli allenatori e delle famiglie che ci hanno supportato. Abbiamo una forte integrazione con il territorio e con le altre squadre. L’obiettivo è riportare a Pesaro i pesaresi che giocano in serie A e in Nazionale".

b. t.