Baseball. Infante Junior chiamato in azzurro. Si aggrega alla Under 23 di Roma

Magic moment per i sogni di gloria della nuova Comcor Modena. Infante Junior (nella foto), punto di forza come lanciatore partente di gara uno, dopo gli Europei 2023, è convocato in maglia azzurra nella nazionale Under 23 dal manager Guido Poma, pronto a plasmare anche in nazionale i migliori giovani prospetti con esperienza in Serie A. Comcor Modena intanto si prepara alla grande avventura nella massima serie scommettendo proprio sulla linea verde con una vera scommessa. In squadra nuovi punti di riferimento, di alto spessore, per un investimento biennale ambizioso a lungo termine. Cinque gli assi nella manica: Jose Guevara 2002, venezuelano, esterno dai Phillies Philadelphia, ambisce alla nazionale Under 23, dagli States a Modena. Altro punto di forza, il venezuelano Andreas Vasquez 2001 utility interbase e pitcher, dall’ Oltretorrente Parma, si aggrega alla nuova squadra gialloblù ai primi di aprile. Oltre queste tre ’stelle’, sono due gli atleti di alto spessore tecnico, che fanno esperienza, college e sport negli States. Scelti come migliori prospetti internazionali, per un percorso di altissimo livello tecnico, dall’ esperto manager federazione Gianpaolo Faraone. Stiamo parlando di Iacopo Tamburini, 2004 interno dal Longbridge Bologna, nel Bleoit College, Ncca Division 3, stato Wisconsin, oltre a Filippo Bianchi 2000 esterno dal Oltretorrente Parma, nel Valley College, Ncca Division 3, stato Missouri, in arrivo a Modena per maggio. Tutti e cinque allenati e disponibili al manager Domenico Pisano, verso una nuova molto attesa avventura.

Amichevoli. Continua il piano di lavoro, dopo le prime due uscite, test gialloblù a Reggio Emilia e Sala Baganza.

Giorgio Antonelli